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Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантною жінки: фото

Сьогодні, 11:44

Дізнайтеся, хто ця таємнича незнайомка

Особисте життя зіркового детектива шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Андрія Данилка, який недавно видав інтимний секрет Ірини Білик , ретельно приховано за сімома печатками. Артист ніколи не розповідає про свої стосунки. Але на знімальному майданчику грандіозного шоу Данилко помітили в обіймах дуже ексцентричної особистості.

Довге оксамитове плаття, пухнасте боа, грайливі локони і пухкенькі щічки – хто ця таємнича незнайомка, яка викрала серце Андрія Данилка? Адже артист не соромиться обніматися з нею на публіці – прямо на сцені проекту "Маска" з багатомільйонною аудиторією.

Андрій Данилко та Володимир Остапчук
Андрій Данилко та Володимир Остапчук
Фото: прес-служба

Виявляється, це зовсім не жінка, а ведущий шоу Володимир Остапчук, який знову вражає неймовірним перетворенням. Цієї суботи він постане в образі мільйонерки донни Рози з усім відомої кінострічки "Здрастуйте, я ваша тітка!"

"Це найскладніший образ з усіх, які мені доводилося приміряти на зйомках шоу" Маска ", – зізнається Володимир Остапчук. – Щоб перетворити мене в донну Розу, наші гримери спеціально робили зліпок і протягом чотирьох годин накладали пластичний грим. В результаті у мене повністю змінилася міміка. У нас з Олегом Винником гримерки поруч, і коли він мене побачив, сказав, що це я на вихідні поїхав до мами і трохи там роз'ївся. На початку шоу я станцію пристрасне танго, але не з Андрієм Данилком. З ким? Дивіться в ефірі телеканалу "Україна" цієї суботи о 21:00 ".

Володимир Остапчук
Володимир Остапчук
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Що змусило Андрія Данилка обніматися з донною Розою? Чим будуть дивувати учасники-маски цього разу? І чию особу розсекретять в кінці епізоду?

Дивіться новий випуск найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в суботу, 20 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми писали, що Полякова програла спір Данилко і роздяглася у прямому ефірі .

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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