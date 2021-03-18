Андрея Данилко заметили в объятиях экстравагантной женщины: фото

Узнайте, кто эта таинственная незнакомка

Личная жизнь звездного детектива шоу "Маска" на телеканале "Украина" Андрея Данилко, который недавно выдал интимный секрет Ирины Билык, тщательно скрыта за семью печатями. Артист никогда не рассказывает о своих отношениях. Но на съемочной площадке грандиозного шоу Данилко заметили в объятияхс очень эксцентричной личности.

Длинное бархатное платье, пушистое боа, игривые локоны и пухленькие щечки – кто эта таинственная незнакомка, которая похитила сердце Андрея Данилко? Ведь артист не стесняется обниматься с ней на публике – прямо на сцене проекта "Маска" с многомиллионной аудиторией.

Андрей Данилко и Владимир Остапчук Фото: пресс-служба

Оказывается, это вовсе не женщина, а ведущий шоу Владимир Остапчук, который вновь поражает невероятным перевоплощением. В эту субботу он предстанет в образе миллионерши донны Розы из всем известной киноленты "Здравствуйте, я ваша тетя!"

"Это самый сложный образ из всех, которые мне приходилось примерять на съемках шоу "Маска", – признается Владимир Остапчук. – Чтобы превратить меня в донную Розу, наши гримеры специально делали слепок и в течение четырех часов накладывали пластический грим. В результате у меня полностью изменилась мимика. У нас с Олегом Винником гримерки рядом, и когда он меня увидел, сказал, что это я на выходные поехал к маме и немного там разъелся. В начале шоу я станцую страстное танго, но не с Андреем Данилко. С кем? Смотрите в эфире телеканала "Украина" в эту субботу в 21:00".

Владимир Остапчук Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что заставило Андрея Данилко обниматься с донной Розой? Чем будут удивлять участники-маски на этот раз? И чью личность рассекретят в конце эпизода?

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в субботу, 20 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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