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Андрей Данилко рассказал, что выдало Олега Винника под маской Буйвола

Сегодня, 19:21

По мнению детектива, человек в костюме дракона специально копировал манеру пения Олега Винника

В эту субботу телеканал "Украина" раскрыл личность первого участника грандиозного шоу "Маска". Под невероятным костюмом киберпанка Буйвола скрывался популярный певец Олег Винник. Единственным из детективов, кто узнал его, стал артист Андрей Данилко.

"Человек, который спрятался в образе Дракона, несколько имитировал манеру Олега Винника, чтобы нас сбить. Когда вышел Буйвол, я подумал, что звезда под этой маской могла родиться в год быка, а это и мой год тоже. Тогда и понял, где настоящий Винник. Интонации были очень для меня узнаваемы, потому что я хорошо его знаю", – рассказал Андрей Данилко.

Андрей Данилко
Андрей Данилко
Фото: пресс-служба

Но эта загадка подчинилась детективам не сразу. Сначала Оля Полякова отметила, что под маской Буйвола может скрываться Позитив, однако NK | Настя Каменских отвергла эту версию. Вместо этого она предположила, что это может быть продюсер Вадим Лисица. DZIDZIO же был убежден, что в этом образе замаскировался Потап. Буйвол действительно пел очень похожим на Потапа голосом, но на самом деле под этой маской скрывался Олег Винник.

Буйвол в шоу "Маска"
Буйвол в шоу "Маска"
Фото: пресс-служба

На съемочной площадке канала "Украина" любимец миллионов поделился своими впечатлениями от участия в проекте "Маска".

"Под маской кажется, будто тебя все "подкалывают". Ты на такой волне, будто ничего не понимаешь. А шоу настолько круто сделано, чтобы даже сам участник в той маске запутался в себе. Там такой мир!" – признался Олег Винник.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

А уже в следующую субботу Олег Винник присоединится к команде звездных детективов и вместе с Олей Поляковой, NK | Настей Каменских, Андреем Данилко и DZIDZIO будет отгадывать, какие знаменитости спрятались под впечатляющими костюмами.

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что ранее звездный детектив "Маска" предложил руку и сердце соблазнительной участнице в костюме Розы.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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