Євробачення – 2021: учасниця від Австралії не виступатиме на сцені в Роттердамі

У цьому році 24-річна австралійська співачка і автор пісень Montaigne не приїде в Роттердам. В ефірі міжнародного конкурсу покажуть запис виступу співачки

Австралія не виступатиме на сцені "Євробачення -2021" в Роттердамі, яке відбудеться вже менше ніж через місяць . Про це розповіла представниця Австралії Montaigne у себе в Instagram.

"З жалем повідомляю вам, що в цьому році я не поїду в Роттердам на" Євробачення ". Я як і раніше буду брати участь, але віддалено. Ми надішлемо виступ з піснею Technicolor з Австралії", – написала виконавиця.

Montaigne Фото: instagram.com/actualmontaigne/

Причина такого рішення – карантинні обмеження через коронавірус.

"Після всебічної оцінки було прийнято рішення не посилати австралійську делегацію і артиста до Роттердаму на" Євробачення " в цьому році. Ми прийшли до цього важкого рішення після розгляду проблем триваючої пандемії, в тому числі багатьох факторів, пов'язаних з поїздкою на захід і назад з Австралії ", – сказано в офіційній заяві на сайті міжнародного конкурсу.

Нагадаємо, "Євробачення-2021" пройде в офлайн-форматі в Роттердамі. Глядачам дозволять бути присутніми в залі. Перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

Раніше ми розповідали, що Білорусь відсторонили від участі в "Євробаченні".

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