Євробачення – 2021: учасниця від Австралії не виступатиме на сцені в Роттердамі
У цьому році 24-річна австралійська співачка і автор пісень Montaigne не приїде в Роттердам. В ефірі міжнародного конкурсу покажуть запис виступу співачки
Австралія не виступатиме на сцені "Євробачення -2021" в Роттердамі, яке відбудеться вже менше ніж через місяць . Про це розповіла представниця Австралії Montaigne у себе в Instagram.
"З жалем повідомляю вам, що в цьому році я не поїду в Роттердам на" Євробачення ". Я як і раніше буду брати участь, але віддалено. Ми надішлемо виступ з піснею Technicolor з Австралії", – написала виконавиця.
Причина такого рішення – карантинні обмеження через коронавірус.
"Після всебічної оцінки було прийнято рішення не посилати австралійську делегацію і артиста до Роттердаму на" Євробачення " в цьому році. Ми прийшли до цього важкого рішення після розгляду проблем триваючої пандемії, в тому числі багатьох факторів, пов'язаних з поїздкою на захід і назад з Австралії ", – сказано в офіційній заяві на сайті міжнародного конкурсу.
Нагадаємо, "Євробачення-2021" пройде в офлайн-форматі в Роттердамі. Глядачам дозволять бути присутніми в залі. Перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.
Раніше ми розповідали, що Білорусь відсторонили від участі в "Євробаченні".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше