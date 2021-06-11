Тіна Кароль спантеличила шанувальників дивними жестами в новому відео: Все нормально?

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала в TikTok новий ролик. Під відео підписники почали обговорювати жести співачки

Шанувальники Тіни Кароль не зрозуміли нове відео співачки в TikTok Фото: facebook.com/tina.karol

Тіна Кароль вміє дивувати публіку . Співачка зараз експериментує з образом, але деякі експерименти шанувальники не розуміють. Так новий ролик артистки в TikTok спантеличив підписників.

На опублікованому відео Тіна Кароль в чорному костюмі з оголеним пресом робить своєрідні рухи руками під свою пісню "Все во мне".

Підписники в TikTok стали цікавитися, про що відео.

"Це флешмоб проти наркотиків?"

"Що з вашою рукою?"

"Що означають ці жести? Яке відношення вони мають до пісні?"

В Instagram на фан-сторінці співачки теж з'явилося відео. Підписники сторінки не зрозуміли нового ролику.

"Вона наркоманкою стала?"

"Танець?"

Сама Кароль поки не прокоментувала ролик.

Втім нещодавно шанувальники активно обговорювали і нову колаборації співачки з відомим ювелірним брендом. Шанувальники Тіни не розгледіли на шиї у співачки кольє, їх увагу прикувала саме її фігура – артистка позувала в чорній обтягуючій сукні.

Тіна Кароль створила срібне кольє Фото: instagram.com/tina_karol

Ще одну модну колаборацію Тіни Кароль шанувальники не зрозуміли. Співачка разом з українським брендом презентувала сумочку-прикраса за 1500 гривень. Шанувальники намагалися розглянути аксесуар на фото, але не змогли.

Також нові образи співачки зараз в Мережі часто порівнюють з Бейонсе, Дженніфер Лопес і навіть Мадонною. Чи справді стилісти надихаються образами американських зірок? Ми відповіли на це питання в нашій добірці.

Тіна Кароль розповіла, чому стала веганкой – подробиці дивіться в сюжеті:

Нещодавно стало відомо, що Тіна Кароль вперше виступить на Atlas Weekend. Пропонуємо дізнатися, як відреагували в Мережі на таку новину.

Також співачка показала наряд, який ні за що не вдягне.

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