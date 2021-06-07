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alyona alyona відповіла, чи поїде вона на Євробачення від України

Сьогодні, 09:17

Реперка зізнається, що поки не впевнена у своїх силах

Реперка alyona alyona
Реперка alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona, яка випустила спільну пісню з гуртом Океан Ельзи, зізналася, чи готова вона поїхати на "Євробачення", щоб представляти на конкурсі Україну. За її словами, поки що вона не може взяти на себе таку відповідальність, тому що не впевнена у своїх силах.

Альона також зазначила, що жанр, в якому вона пише свої треки, не зовсім відповідає стилю конкурсу.

"Я не впевнена, чи готова я, усе-таки реп, усе-таки це вокальний конкурс, а в мене більше реп-музика, я не знаю", – сказала alyona alyona в ролику, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

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До слова, виконавиця увійшла в українське журі "Євробачення-2021", яке виставляло бали країнам-учасницям за виступи.

"Це була велика відповідальність, але я намагалася максимально бути справедливою і чесною", – говорить про цей досвід Альона.

alyona alyona впевнена, що їй поки нічого запропонувати "Євробаченню"
alyona alyona впевнена, що їй поки нічого запропонувати "Євробаченню"
Фото: пресслужба

8 квітня 2019 року alyona alyona випустила дебютний альбом під назвою "Пушка". Вона була номінована на музичну премію YUNA-2019 в категорії "Кращий хіп-хоп хіт" за пісню "Рибки". Того ж року Альона отримала нагороду ANCHOR Award в номінації "Найбільш перспективний молодий талант".

Як пройшла премія YUNA-2021 – дивіться в сюжеті:

Раніше організатори "Євробачення" випустили відео, в якому пояснили, чому Україна така успішна на конкурсі.

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Євробачення alyona alyona
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