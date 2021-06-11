Дивіться, як молода дружина Віктора Павлика виглядає брюнеткою: архівне фото
Катерина Репяхова поділилася з підписниками архівним знімком
Молода дружина Віктора Павлика, яка ось-ось готується народити, показала себе в 19 років. Катя Репяхова поділилася з підписниками архівною фотографією – на знімку дівчина зовсім не білявка, як зараз.
В Instastories Катя запостила знімок, на якому вона зображена з темним волоссям. "Тут мені 18 або 19", – написала Репяхова.
У фоловерів дружина співака поцікавилася: як вона їм подобається брюнеткою і додала опитувальник. Судячи з нього, більшості Репяхова з темним волоссям подобається менше.
Нагадаємо, що Віктор Павлик та Катерина Репяхова стали чоловіком і дружиною в травні минулого року. Вони не відразу повідомили про весілля, а приховували це майже два тижні. У січні 2021-го стало відомо, що Катя чекає на первістка.
Наразі ми вже знаємо, що у зоряної пари народиться хлопчик. Йому навіть обрали ім'я – Михайло.
На початку серпня минулого року Віктор Павлик втратив свого 21-річного сина Павла, який кілька років боровся з онкологічним захворюванням.
Про вагітність, карантині і сварки Катерина Репяхова розповіла в інтерв'ю:
Раніше Катерина Репяхова зізналася, чому Павлика довелося вмовляти на партнерські пологи.
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