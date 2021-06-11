Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

42-річна Ані Лорак покрутилася перед дзеркалом в блискучій міні-сукні (фото)

Сьогодні, 14:07

Артистка вкотре продемонструвала публіці свою струнку фігуру. У такому вбранні Лорак виступала на одному з концертів в Росії. Зараз у артистки в самому розпалі її тур

Українська співачка Ані Лорак нещодавно відсвяткувала з колишнім чоловіком день народження їхньої дочки Софії, а вже зараз артистка вирушила гастролювати Росією.

В Instastories співачка публікує фото і відео з концертів і, звичайно ж, не забуває показати свої вбрання. 42-річна Ані Лорак завжди любила яскраві сукні, які підкреслювали її фігуру, і цей випадок не став винятком.

Артистка показала себе перед дзеркалом в гримерці в короткій золотистій сукні з довгим рукавом. Образ співачки доповнили босоніжки на платформі і золоті сережки-кільця. Волосся Лорак зібрала у високий хвіст.

Ані Лорак показала струнку фігуру в золотистій сукні
Ані Лорак показала струнку фігуру в золотистій сукні
Фото: instagram.com/anilorak

Наряд відмінно підкреслив стрункі ноги Ані Лорак і її бронзову засмагу. Багато шанувальників давно пишуть артистці, що вона у відмінній формі. Не дивно, адже співачка стежить за своїм зовнішнім виглядом і нерідко публікує фото і відео з тренувань. Тому Ані Лорак виглядає ефектно не тільки в красивих нарядах для виступів, а й у спортивній формі.

Ані Лорак у спортзалі
Ані Лорак у спортзалі
Фото: instagram.com/anilorak

Фанати артистки обговорюють не тільки її зовнішній вигляд, а й особисте життя. Як ми вже писали раніше, Ані Лорак відзначила день народження доньки разом з ексчоловіком. Раніше парочку також помічали разом на святі у Філіпа Кіркорова. Тоді Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу танцювали разом повільний танець і сиділи поруч за столом. Після цього з'явилися чутки про їхнє возз'єднання. Нагадаємо, що Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу розлучилися в 2019 році. Їхній шлюб тривав 10 років.

Ще один актуальне інфопривід, пов'язаний з Лорак – її резонансне інтерв'ю про продюсера і композитора Костянтина Меладзе. Артистка натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим, обіцяючи натомість просування в кар'єрі. Нещодавно на це вперше відреагувала Віра Брежнєва, дружина Костянтина і колишня солістка "ВІА Гри".

Дивіться відео про зіркових коханок-розлучниць:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
ані лорак фигура звезд
Реклама

Новини партнерів

"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике

Популярні статті

Вчора, 15:30Зірково

Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки (фото)

Вчора, 15:26Смачно

Легкий суп з галушками і овочами, який оцінить уся сім'я

Вчора, 14:00Здорово

Масаж обличчя, який зробить молодшою: покрокова інструкція

Вчора, 13:59Психо

ТОП-7 способів, як перестати хвилюватися просто зараз

Вчора, 12:06Зірково

Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

Вчора, 11:43Travel

Рожеве озеро в Україні: де розташоване та які його лікувальні властивості

Вчора, 08:51Фаново

Зі святом Вознесіння Господнього: красиві привітання у листівках, віршах і смс

Вчора, 07:10Events

З Вознесінням Господнім: яскраві листівки, красиві картинки і щиросердечні привітання

Вчора, 05:20Фаново

Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі

9 червняПсихо

Потужні ритуали для молодика 10 червня

9 червняСмачно

Десерти з кислинкою – 5 апетитних рецептів з чорницею

9 червняEvents

Вознесіння Господнє: чого не можна робити цього дня

8 червняСмачно

Який ви пиріжок за гороскопом – 12 начинок для кожного знаку

8 червняЗірково

"Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)

8 червняМодно

Готові образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим та іншими

8 червняФаново

Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

Новини партнерів

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Олег Винник був помічений в будинку Олі Полякової
Олег Винник був помічений в будинку Олі Полякової
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Кому из знаков Зодиака улыбнется удача в этом году
Кому из знаков Зодиака улыбнется удача в этом году

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти