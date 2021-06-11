42-річна Ані Лорак покрутилася перед дзеркалом в блискучій міні-сукні (фото)

Артистка вкотре продемонструвала публіці свою струнку фігуру. У такому вбранні Лорак виступала на одному з концертів в Росії. Зараз у артистки в самому розпалі її тур

Українська співачка Ані Лорак нещодавно відсвяткувала з колишнім чоловіком день народження їхньої дочки Софії, а вже зараз артистка вирушила гастролювати Росією.

В Instastories співачка публікує фото і відео з концертів і, звичайно ж, не забуває показати свої вбрання. 42-річна Ані Лорак завжди любила яскраві сукні, які підкреслювали її фігуру, і цей випадок не став винятком.

Артистка показала себе перед дзеркалом в гримерці в короткій золотистій сукні з довгим рукавом. Образ співачки доповнили босоніжки на платформі і золоті сережки-кільця. Волосся Лорак зібрала у високий хвіст.

Ані Лорак показала струнку фігуру в золотистій сукні Фото: instagram.com/anilorak

Наряд відмінно підкреслив стрункі ноги Ані Лорак і її бронзову засмагу. Багато шанувальників давно пишуть артистці, що вона у відмінній формі. Не дивно, адже співачка стежить за своїм зовнішнім виглядом і нерідко публікує фото і відео з тренувань. Тому Ані Лорак виглядає ефектно не тільки в красивих нарядах для виступів, а й у спортивній формі.

Ані Лорак у спортзалі Фото: instagram.com/anilorak

Фанати артистки обговорюють не тільки її зовнішній вигляд, а й особисте життя. Як ми вже писали раніше, Ані Лорак відзначила день народження доньки разом з ексчоловіком. Раніше парочку також помічали разом на святі у Філіпа Кіркорова. Тоді Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу танцювали разом повільний танець і сиділи поруч за столом. Після цього з'явилися чутки про їхнє возз'єднання. Нагадаємо, що Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу розлучилися в 2019 році. Їхній шлюб тривав 10 років.

Ще один актуальне інфопривід, пов'язаний з Лорак – її резонансне інтерв'ю про продюсера і композитора Костянтина Меладзе. Артистка натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим, обіцяючи натомість просування в кар'єрі. Нещодавно на це вперше відреагувала Віра Брежнєва, дружина Костянтина і колишня солістка "ВІА Гри".

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