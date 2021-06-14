alyona alyona святкує 30-річчя: надихаючий спіч від іменинниці

Найвідоміша українська реп-виконавиця розповіла про свої досягнення, невдачі і чому 30 років – це не страшно

alyona alyona відзначає день народження. Їй виповнилося 30 років Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

14 червня реперка alyona alyona, яка нещодавно записала пісню з "Океаном Ельзи", святкує день народження. У себе в Instagram Альона опублікувала текст, прочитавши який, ви не будете боятися числа "30". А якщо ви вже пройшли цей рубіж, то спробуйте надихнутися її легким але мотивуючим спічем.

Як, напевно, будь-яка людина, alyona alyona в душі відчуває себе набагато молодшою за свій фактичний вік. З цього вона почала свій святковий пост.

"Мені сьогодні 30. (Всередині все одно 20). Так багато хочеться написати, бракує. Як казав один крутий музикант: "сльози заважають говорити".

30 — це такий собі зріз. Ніби пів життя за плечима. Багато де жила, маю багато друзів, маю найрізноманітніший досвід роботи, можу говорити про важливі речі на всю Україну та за її межі, кохана та кохаю, маю крутезну команду і цілий вагон планів на наступні 30 років. Щаслива. Це головне.

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Щось не встигла ще. Щось взагалі не вдалося (схуднути, наприклад на 29 кг). Але хто стукає – тому відчинять. А я стукаю регулярно. Тому всім, хто читає цей пост, я щиро бажаю вірити в себе, любити себе і знати, що у вас все вийде, як вийшло і ще вийде в мене.



Люблю людей. Люблю всіх вас. Назавжди ваша, alyona alyona".

Справжнє ім'я alyona alyona – Альона Олегівна Савраненко. Вона народилася 14 червня 1991 року в Капітанівці, Кіровоградської області.

У Альони дві вищі освіти. Вона працювала вихователькою в дитячому садку, а потім стала зіркою українського хіп-хопу і репу.

У 2018 році вийшов її перший кліп на пісню "Рибки", що стала однією з найпопулярніших робіт виконавиці.

Реліз дебютного альбому alyona ayona "Пушка" відбувся 8 квітня 2019 року. У тому ж році реперка перемогла в номінації європейської премії ANCHOR Award як найперспективниший молодий талант.

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