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Після скандалу фото alyona alyona з прапором України пропало з Instagram

Сьогодні, 20:00

Реперка alyona alyona викликала резонанс, коли спародіювала співачку Lizzo і прикрила своє тіло українським прапором. На тлі скандалу фото зникло з соцмережі, але співачка його не видаляла

Пародійне фото alyona alyona, яке розкритикували в Мережі, зникло з Instagram! Кадр, на якому гола артистка прикривається прапором України, сам Instagram прибрав автоматично.

Як повідомили представники реп-виконавиці alyona alyona, сама вона пост не видаляла. Річ у тому, що на публікацію поскаржилися користувачі соцмережі – на їхню думку знімок опоганює державний символ.

На фотографії alyona alyona пародіює образ співачки Lizzo, яка прикривається американським прапором.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

У той час як частина шанувальників реперки оцінили її сміливість і креатив, інші – засудили за таке фото. Наприклад, продюсерка Олена Мозгова обурилася настільки, що запропонувала alyona alyona прочитати Кримінальний кодекс України.

Сама реперка не вважає фотографію ганебною, тому в найближчому майбутньому планує її відновити. Але, звичайно, на тлі критики на адресу реперки, багато хто подумав, що вона сама видалила скандальний пост.

Раніше alyona alyona знову роздягнулася і спародіювала Майлі Сайрус.

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