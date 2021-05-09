Аlyona alyona потролила дочку судді, яка назвала реперку кінченою (відео)
Виконавиця зізналася, що відео Анастасії Константинової зіпсувало їй настрій
Днями в соцмережах розгорівся скандал через російського репера Басту і дочку київської судді. Вони мало пов'язані одне з одним, хіба що Анастасія Константинова (так звуть дівчину) захищала виконавця, виклавши в Мережу відео, в якому назвала українців дикунами і закликала змиритися з окупацією Росією Криму.
У ролику Настя також зізналася, що не любить українську музику і навіть образила alyona alyona.
"Що нам слухати, скажіть? Наше українське лайно слухати я не виношу, у мене вуха в'януть. Альону Альону цю кінчену слухати чи кого, скажіть?" – обурювалася Константинова.
Сьогодні на це відреагувала і сама Альона. Реперка сказала в сториз, що її ранок почався з того самого відео, яке їй надіслали в директ.
Вона також зробила репост мему, в якому посміялися з Константинової.
Нагадаємо, що пізніше шанувальниця творчості російського репера Басти Анастасія Константинова вибачилася за своє відео і підкреслила, що не підтримує окупацію Криму.
Раніше аlyona alyona потрапила в скандал через оголене фото з прапором України.
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