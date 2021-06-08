Від 5 до 20 тисяч доларів за корпоратив! Ми дізналися гонорари найпопулярніших українських зірок
Дізнайтеся, скільки за виступ отримують найпопулярніші українські виконавці
Літо – пора весіль і свят, навіть під час пандемії. Ситуація з COVID-19 важко вдарила по українським артистам, які чималу частку прибутку отримували від виступів на приватних заходах.
Зараз вони теж продовжують це робити, хоч і івентів стало менше, а відповідно – зросла конкуренція. До слова, схожа ситуація і в російському шоу-бізнесі, де в трійку найбільш високооплачуваних зірок увійшли Алла Пугачова і Максим Галкін.
Life Сьогодні дізналися у організаторів заходів, які гонорари просять українські знаменитості за свої виступи на приватних івентах.
Перше місце в рейтингу ділять Оля Полякова і Макс Барських . За один виступ на заході "Королева ночі" просить 20 тисяч доларів (545 тисяч грн), таку ж суму будьте готові заплатити і Барських.
Далі – поп-зірка української сцени Настя Каменських, ціна за виступ якої, за словами івент-менеджерів, варіюється від 15 до 25 тисяч доларів (від 408 до 680 тисяч грн).
Приблизно за таку ж суму погодиться заспівати на вашому святі і Сергій Бабкін – близько 15 тисяч доларів.
За виступ гурту НЕАНГЕЛИ, який хоч і розпався, але продовжує працювати на приватних заходах, готуйтеся "розщедритися" на 12 тисяч доларів (327 млн грн). До слова, стільки ж просить і гурт THE HARDKISS.
За 10 000 євро (330 тисяч грн) на вашому заході погодиться заспівати гурт KAZKA.
Трохи дешевше обійдуться виступи співачки Злати Огнєвіч і реп-виконавиці alyona layona – по 7 тисяч доларів, а також Віктора Павліка і Світлани Тарабарової – по 5 тисяч доларів.
Як розповіли нам івент-менеджери, гонорари за виступи артистів до і після пандемії майже не змінилися. Лише іноді знаменитості можуть піти на поступки і запросити меншу суму, проте в цілому ситуація з розцінками залишається колишньою.
Варто також враховувати, що весь зароблений гонорар артисти витрачають не тільки на себе, а й на свою команду, куди входять, наприклад, артисти балету, стилісти, менеджери та інші.
Нагадаємо, Джамала розкрила свій гонорар після перемоги на "Євробаченні 2016".
У сюжеті "Зіркового шляху" дізнайтеся, скільки зірки заробляють в Instagram:
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