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Від 5 до 20 тисяч доларів за корпоратив! Ми дізналися гонорари найпопулярніших українських зірок

Сьогодні, 17:38

Дізнайтеся, скільки за виступ отримують найпопулярніші українські виконавці

Які гонорари отримують зірки українського шоу-бізнесу?
Які гонорари отримують зірки українського шоу-бізнесу?
Фото: Сьогодні

Літо – пора весіль і свят, навіть під час пандемії. Ситуація з COVID-19 важко вдарила по українським артистам, які чималу частку прибутку отримували від виступів на приватних заходах.

Зараз вони теж продовжують це робити, хоч і івентів стало менше, а відповідно – зросла конкуренція. До слова, схожа ситуація і в російському шоу-бізнесі, де в трійку найбільш високооплачуваних зірок увійшли Алла Пугачова і Максим Галкін.

Life Сьогодні дізналися у організаторів заходів, які гонорари просять українські знаменитості за свої виступи на приватних івентах.

Перше місце в рейтингу ділять Оля Полякова і Макс Барських . За один виступ на заході "Королева ночі" просить 20 тисяч доларів (545 тисяч грн), таку ж суму будьте готові заплатити і Барських.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: прес-служба

Далі – поп-зірка української сцени Настя Каменських, ціна за виступ якої, за словами івент-менеджерів, варіюється від 15 до 25 тисяч доларів (від 408 до 680 тисяч грн).

Настя Каменських
Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

Приблизно за таку ж суму погодиться заспівати на вашому святі і Сергій Бабкін – близько 15 тисяч доларів.

Сергій Бабкін
Сергій Бабкін
Фото: instagram.com/babkin_official

За виступ гурту НЕАНГЕЛИ, який хоч і розпався, але продовжує працювати на приватних заходах, готуйтеся "розщедритися" на 12 тисяч доларів (327 млн грн). До слова, стільки ж просить і гурт THE HARDKISS.

The Hardkiss
The Hardkiss
Фото: instagram.com/the_hardkiss

За 10 000 євро (330 тисяч грн) на вашому заході погодиться заспівати гурт KAZKA.

Гурт KAZKA
Гурт KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

Трохи дешевше обійдуться виступи співачки Злати Огнєвіч і реп-виконавиці alyona layona – по 7 тисяч доларів, а також Віктора Павліка і Світлани Тарабарової – по 5 тисяч доларів.

alyona alyona та Злата Огнєвіч
alyona alyona та Злата Огнєвіч
Фото: instagram.com/zlata.ognevich, facebook.com/alyona.alyona.official

Як розповіли нам івент-менеджери, гонорари за виступи артистів до і після пандемії майже не змінилися. Лише іноді знаменитості можуть піти на поступки і запросити меншу суму, проте в цілому ситуація з розцінками залишається колишньою.

Варто також враховувати, що весь зароблений гонорар артисти витрачають не тільки на себе, а й на свою команду, куди входять, наприклад, артисти балету, стилісти, менеджери та інші.

Нагадаємо, Джамала розкрила свій гонорар після перемоги на "Євробаченні 2016".

У сюжеті "Зіркового шляху" дізнайтеся, скільки зірки заробляють в Instagram:

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