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Припиняй цю вакханалію: alyona alyona повторила гаряче фото Кім Кардаш'ян, але оцінили не всі

Сьогодні, 19:30

Виконавиця продовжує перевтілюватися в знаменитостей, але не всі розуміють задум Альони

Нещодавно з Instagram пропало фото alyona alyona з прапором України, але це не зупинило реперку. На цей раз вона повторила образ Кім Кардаш'ян з того самого фото, на якому селебріті в одному бра обливають медом.

alyona alyona/Кім Кардаш'ян
alyona alyona/Кім Кардаш'ян
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

У пості alyona alyona подякувала своїм шанувальникам, які підтримують її, а також звернулася до хейтерів.

" Якщо ви не розділяєте думки людей, це не означає, що ці люди не вміють думати/аналізувати/відчувати/любити/поважати, не порушуючи ніяких законів! Це просто їх вибір, їх позиція, їх щира думка, бажання проявити підтримку. А не привід для їх засудження чи називання їх "дуполизами чи баранами", – написала в пості Алена.

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У коментарях написали безліч компліментів на адресу виконавиці, а Леся Нікітюк попросила alyona alyona "припинити вакханалію".

Скріншот: instagram.com/alyona.alyona.official

Нещодавно alyona alyona повторила грайливий образ Насті Каменських.

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