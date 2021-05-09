Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Джамала підтримала дружину Лещенка, яка виступила в Москві, але потім видалила коментар

Сьогодні, 13:52

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська поїхала виступати в Росію

Дружина Сергія Лещенка виступила на секс-позитивній вечірці в Москві, що обурило громадськість – проти Анастасії Топольської закликають ввести персональні санкції, а Лещенка – звільнити з наглядової ради "Укрзалізниці".

Поки депутати висловлювали свою думку про концерт DJ Nastia в Москві, Джамала нею захопилася. Під останнім постом в Instagram-акаунті Топольської співачка не стримала своє захоплення: "Ого! Що за красуня!", передає Букви.

Виданню виконавиця також сказала, що всього лише прокоментувала наряд Топольської. "Ну от, що ви за люди? Скажіть мені, будь ласка. Ви настільки несправедливі, що від цього захоплює подих. Я прокоментувала костюм. Що таке "Мутабор" – клуб в Києві, чи в Херсоні, я не знаю! Чого ви дмухаєте?" , – відповіла Джамала на питання, чи підтримує вона те, що Анастасія поїхала грати в Росію.

, NASTIA (@nastia.dj)

Читайте також:
Кондратюк про концерти російських зірок в Україні: Це все одно, що ср*ти на голову

Після на адресу Джа посипалися коментарі з обвинуваченням в лицемірстві, а потім вона видалила свій коментар на сторінці у DJ Nastia. Проте у Анастасії Топольської і без того вистачає гнівних коментарів від користувачів соцмережі.

  • "Гроші окупантів криваві поїхала заробляти"
  • "Обслуга московії на роботі"
  • "Будь ласка, так і залишайтеся в Москві"
  • "От дурна, залишайся у москалів"
Скріншот: instagram.com/nastia.dj
Скріншот: instagram.com/nastia.dj
Скріншот: instagram.com/nastia.dj

Анастасія Топольська на звинувачення в Мережі не реагує, як і її чоловік. Раніше колишній депутат Верховної Ради Борислав Береза звернувся в Facebook до Лещенка і зажадав пояснити ситуацію з Топольською, на що той нібито заблокував Березу в соцмережі.

Нагадаємо, що в 2016 році Анастасія Топольська вже їздила в Москву давати концерт. Тоді вона здивувалася різкій критиці з боку українців.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал - його дружина дала концерт у Москві (відео) Баста випустив кліп на трек Війна після приїзду в Україну. Реперу нагадали, що його шукають в Києві "Українці дикуни, ганьба" - дочка київської судді потрапила в скандал через Басту
концерт Лещенко джамала Топольська
Реклама

Новини партнерів

Джамала срочно обратилась к украинцам с печальным известием
Джамала срочно обратилась к украинцам с печальным известием
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников

Популярні статті

Сьогодні, 09:00Фаново

Декомунізація може вбити "Батьківщину-Матір". Як зводився знаковий пам'ятник Києва

Сьогодні, 05:20Фаново

Оригінальні привітання з Днем матері у віршах і смс

Вчора, 20:47Фаново

Привітання з Днем матері в прозі: красиві листівки і картинки

Вчора, 08:56Зірково

Каменських привітала Потапа з днем народження сексуальним зінанням

Вчора, 08:00Смачно

Чим здивувати маму – три смачні ідеї з різних країн

Вчора, 06:40Фаново

День пам'яті та примирення: теплі слова та побажання

Вчора, 00:07Зірково

Джессіка залишила проєкт Холостяк-11 в 10 випуску. Михайло Заливако назвав причину

7 травняЗірково

Епатажний репер Моргенштерн викликав захоплення у лідера Ленінграда Сергія Шнурова

7 травняМодно

Онучка Ротару прогулялася Нью-Йорком у кольє за 580 тис. гривень — таке було у Грейс Келлі

7 травняЗірково

Холостяк Залівако підтвердив, що перебуває у стосунках. А в Мережі назвали ім'я переможниці проєкту

7 травняСмачно

Як досягти досконалості у випічці – 7 важливих лайфхаків

7 травняСмачно

10 несподіваних способів приготування кабачків

7 травняЗірково

А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

7 травняЗірково

На місяць можна заробити 70 тисяч гривень – зірки чесно про свій заробіток в Instagram

6 травняЗірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

6 травняПсихо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Подросток в Киеве убил родителей и 8-летнего брата: подробности
Подросток в Киеве убил родителей и 8-летнего брата: подробности
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти