Джамала підтримала дружину Лещенка, яка виступила в Москві, але потім видалила коментар

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська поїхала виступати в Росію

Дружина Сергія Лещенка виступила на секс-позитивній вечірці в Москві, що обурило громадськість – проти Анастасії Топольської закликають ввести персональні санкції, а Лещенка – звільнити з наглядової ради "Укрзалізниці".

Поки депутати висловлювали свою думку про концерт DJ Nastia в Москві, Джамала нею захопилася. Під останнім постом в Instagram-акаунті Топольської співачка не стримала своє захоплення: "Ого! Що за красуня!", передає Букви.

Виданню виконавиця також сказала, що всього лише прокоментувала наряд Топольської. "Ну от, що ви за люди? Скажіть мені, будь ласка. Ви настільки несправедливі, що від цього захоплює подих. Я прокоментувала костюм. Що таке "Мутабор" – клуб в Києві, чи в Херсоні, я не знаю! Чого ви дмухаєте?" , – відповіла Джамала на питання, чи підтримує вона те, що Анастасія поїхала грати в Росію.

Після на адресу Джа посипалися коментарі з обвинуваченням в лицемірстві, а потім вона видалила свій коментар на сторінці у DJ Nastia. Проте у Анастасії Топольської і без того вистачає гнівних коментарів від користувачів соцмережі.

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"От дурна, залишайся у москалів"

Скріншот: instagram.com/nastia.dj

Скріншот: instagram.com/nastia.dj

Скріншот: instagram.com/nastia.dj

Анастасія Топольська на звинувачення в Мережі не реагує, як і її чоловік. Раніше колишній депутат Верховної Ради Борислав Береза звернувся в Facebook до Лещенка і зажадав пояснити ситуацію з Топольською, на що той нібито заблокував Березу в соцмережі.

Нагадаємо, що в 2016 році Анастасія Топольська вже їздила в Москву давати концерт. Тоді вона здивувалася різкій критиці з боку українців.

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