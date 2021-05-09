Аlyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

Исполнительница призналась, что видео Анастасии Константиновой испортило ей настроение

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

На днях в соцсетях разгорелся скандал из-за российского рэпера Басты и дочери киевской судьи. Они мало связаны друг с другом, разве что Анастасия Константинова (так зовут девушку) защищала исполнителя, выложив в Сеть видео, в котором назвала украинцев дикарями и призвала смириться с оккупацией Россией Крыма.

В ролике Настя также призналась, что не любит украинскую музыку и даже оскорбила alyona alyona.

"Что нам слушать, скажите? Наше украинское дерьмо слушать я не выношу, у меня уши вянут. Алену Алену эту конченную слушать или кого, скажите?" – возмущалась Константинова.

Видео: instagram.com/alyona.alyona.official

Сегодня на это отреагировала и сама Алена. Рэперша сказала в сторис, что ее утро началось с того самого видео, которое ей прислали в директ.

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Видео: instagram.com/alyona.alyona.official

Она также сделала репост мема, в котором посмеялись над Константиновой.

Фото: instagram.com/stories/alyona.alyona.official

Напомним, что позже поклонница творчества российского рэпера Басты Анастасия Константинова извинилась за свое видео и подчеркнула, что не поддерживает оккупацию Крыма.

Ранее аlyona alyona попала в скандал из-за голого фото с флагом Украины.

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