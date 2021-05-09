Аlyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)
Исполнительница призналась, что видео Анастасии Константиновой испортило ей настроение
На днях в соцсетях разгорелся скандал из-за российского рэпера Басты и дочери киевской судьи. Они мало связаны друг с другом, разве что Анастасия Константинова (так зовут девушку) защищала исполнителя, выложив в Сеть видео, в котором назвала украинцев дикарями и призвала смириться с оккупацией Россией Крыма.
В ролике Настя также призналась, что не любит украинскую музыку и даже оскорбила alyona alyona.
"Что нам слушать, скажите? Наше украинское дерьмо слушать я не выношу, у меня уши вянут. Алену Алену эту конченную слушать или кого, скажите?" – возмущалась Константинова.
Сегодня на это отреагировала и сама Алена. Рэперша сказала в сторис, что ее утро началось с того самого видео, которое ей прислали в директ.
Она также сделала репост мема, в котором посмеялись над Константиновой.
Напомним, что позже поклонница творчества российского рэпера Басты Анастасия Константинова извинилась за свое видео и подчеркнула, что не поддерживает оккупацию Крыма.
Ранее аlyona alyona попала в скандал из-за голого фото с флагом Украины.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное