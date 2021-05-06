Баста випустив кліп на трек Війна після приїзду в Україну. Реперу нагадали, що його шукають в Києві

Поява репера Басти в Україні викликала чималий інтерес як серед його шанувальників, так і хейтерів. Після цього артист випустив провокаційний кліп

Російський репер Василь Вакуленко, відомий як Баста, який днями законно в'їхав в Україну після трирічної заборони, випустив кліп з новим аранжуванням треку "Війна". Пісня, яка була випущена ще у 2007 році, тепер записана спільно з російським інді-гуртом Therr Maitz. У Мережі вже відреагували на нову роботу артистів: одні розкритикували пісню, інші – негативно поставилися до самого репера через його виступи в Криму кілька років тому.

Прем'єра музичного відео відбулася на YouTube-каналі Therr Maitz. Ролик був знятий в стилі лайв-концерту, а Басті підспівували фанати.

Слухачі неоднозначно прокоментували відео. Така реакція з'явилася на тлі чуток про те, що артисту не раді в українській столиці. Більш того, вчора охорона Басти напала на українця через нагадування про Крим.

"Тебе в Києві шукають"

"Сподіваюся ти в Україні ніколи не прилетиш"

"Таку пісню споганили. Мракобісся якесь"

"Аранжування масштабніше ніж сам" артист "Баста"

Нагадаємо, що Баста прокоментував візит до Києва і заявив, що не планує скасовувати концерти в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися