alyona alyona розкритикували за голе фото з прапором України: Вже занадто

Не всі в Мережі оцінили нове фото реп-виконавиці

Реп-виконавиця alyona alyona продовжує пародіювати фото зірок. Якщо над скопійованим образом Майлі Сайрус все посміялися, то новий знімок викликав в Мережі неоднозначну реакцію.

В Instagram alyona alyona опублікувала нове фото, на якому вона скопіювала образ американської співачки Lizzo. Артистка позувала повністю голою, прикривши тіло українським прапором.

"Коли починають вимірювати обсяги патріотизму – я чую шум.А як ви вважаєте, що робить українця патріотом?" – поцікавилася реп-виконавиця у підписників.

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Хтось в коментарях почав міркувати про патріотизм, інші ж засудили alyona alyona за таке фото.

"Уже занадто", "Патріоти – це не голяка з прапором. Який срам.Фу", "Прикрити свій сором прапором України? Про який патріотизм розмова! Соромно за таких як ви!", – написали в Мережі.

Іншим же нове фото реп-виконавиці сподобалося.

"Сміливо", "Ооо, круто. Естетично", "Це неймовірно красиво", "Молодець", – підтримали alyona alyona шанувальники.

Раніше alyona alyona порівняла себе з Дорофеєвою. Також реп-виконавиця повторила образ Бейонсе.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися