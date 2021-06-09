Алла Пугачова в новому відео зворушила промовою про дочку: "Я молюся щовечора за неї"

Алла Пугачова виступила з зворушливе промовою на ювілеї Крістіни Орбакайте і зізналася, що пишається донькою

Алла Пугачова зворушила промовою про дочку Фото: instagram.com/orbakaite_k

Крістіна Орбакайте, якій нещодавно виповнилося 50 років , вирішила поділитися з шанувальниками кадрами зі свого ювілею. Вона виклала на YouTube-каналі 18-хвилинне відео про те, як пройшов її ювілей. На торжество були запрошені багато відомих артистів – Філіп Кіркоров, Борис Моїсеєв, співачка Валерія, звичайно ж, Алла Пугачова і Максим Галкін. Примадонна зворушила промовою про дочку.

"Ця цифра безглузда -50! Ну ніяк взагалі не в'яжеться з Крістіною. Це не просто дочка для мене, це мотивація в моєму житті, приклад для наслідування. Я ніколи не змогла бути такою, як вона, і не буду", – сказала Алла .

Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Вона зазначила, що в не дуже привітній атмосфері шоу-бізнесу її дочка зуміла зберегти щирість і як дитина дивиться на життя.

"Дивується, що її образили, що хтось запізнився. Ми з Максом завжди дивуємося, коли Крістіна розповідає про якусь несправедливість:" Ну, як же так можна ... ", – поділилася Алла Борисівна.

Пугачова зізналася, що дуже вдячна долі за таку дочку.

Алла Пугачова з дітьми і внуками Фото: instagram.com/orbakaite_k

"Яка вона зворушлива, яка вона турботлива. Я молюся щовечора за неї, за всіх своїх дітей. Крістіна все-таки перша, хто зробив мене бабусею. Яких же дивовижних онуків вона мені подарувала! Красуня Клавочка, дипломат Дені і наш дивно талановитий руденький Микита. Таких талановитих дітей Крістіна народила ", – поділилася Алла Борисівна.

Примадонна додала, що бажає своїй дочці тільки кращого.

"Так все подолати могла тільки жінка, яка ніжна, добра, але всередині там сталевий стрижень. Я хочу побажати Крістіні довгого і щасливого життя під мирним небом, в здоров'ї, в благополуччі, щоб вона не хворіла страшними, смертельними хворобами. Щоб вона була на сто відсотків задоволена своїм особистим життям і творчою долею ", – сказала Алла Пугачова.

Раніше ми розповідали, чому Нікіту Преснякова в родині порівнюють з принцом Гаррі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися