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Зірка 90-х звинуватив Пугачову в занапащене кар'єрі заради Кіркорова

Сьогодні, 19:30

Ігор Наджиєв вважає, що Алла Пугачова бачила в ньому конкурента для Філіпа Кіркорова

Зірка 90-х звинуватив Аллу Пугачову в зруйнованій кар'єрі
Зірка 90-х звинуватив Аллу Пугачову в зруйнованій кар'єрі
Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Хоч Алла Пугачова і Філіп Кіркоров давно вже в розлученні і у кожного своє життя, але зараз стали активно обговорюватися події минулого . Популярний в 90-х співак Ігор Наджиєв вважає, що йому не вдалося утриматися в шоу-бізнесі через Аллу Пугачову. Про це він заявив в інтерв'ю ФАН .

На думку виконавця, Алла Пугачова в той час бачила в ньому конкурента для Кіркорова. Так, наприклад, він не виграв на одному з музичних конкурсів.

"Якусь нервозність я вже відчув, коли Алла Борисівна і Філіп тільки прийшли на конкурс. У якийсь момент в зал перестали пускати людей з квітами для мене, а після конкурсу мені додзвонилася прихильниця і сказала, що вже оголосили результати, але моєї прізвища в призерах не виявилося. Пам'ятаю, як поклав трубку і подумав: "Господи, що ж вони творять ?!". Пізніше "добрі люди" передали мені фразу, яку Алла Борисівна сказала в одній з гримерок: "На естраді один принц і інакше не буде! " – згадав Наджиєв.

Ігор Наджиєв
Ігор Наджиєв
Фото: Wikipedia

Потім його пісні перестали брати на радіо.

"Якби це не було фактами моєї біографії, може бути, про це і не варто говорити. Але це моє життя! Це я пережив! Чому мене немає на телеекрані? Цим питанням задаються багато людей. Задайте це питання комусь більш високонаходящемуся в нашому шоу-бізнесі! " – пояснив Наджиєв, чому вирішив порушити мовчання.

Сама Пугачова зараз нічого не коментує. Вона перестала виступати, рідко дає інтерв'ю. Співачка зайнята вихованням їх з Максимом Галкіним двійнят – Гаррі і Лізи.

Як в популярних групах зірки виживають один одного – дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, раніше музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що популярність Алли Пугачової це все грамотний піар, а насправді в ній немає нічого особливого.

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