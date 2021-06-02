Пугачова і Галкін увійшли до списку найдорожчих знаменитостей: скільки вони отримують за корпоратив

Після пандемії запити знаменитостей стали вищими. Разом з відомою парою в список найбільш високооплачуваних артистів увійшли Земфіра, Стас Михайлов, Філіп Кіркоров та інші

Алла Пугачова і Максим Галкін - найбільш високооплачувані артисти в Росії Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін, які раніше відзначили день народження Христини Орбакайте, увійшли до списку найбільш високооплачуваних артистів в Росії, повідомляє kp.ru.

На тлі пандемії кількість концертів значно скоротилася, але все так само популярні весілля, корпоративи, дні народження та інші свята.

На першому місці – Алла Пугачова. Щоб запросити Примадонну на захід, на рахунку потрібно мати не менше 350 тисяч євро (11,7 млн грн). Як вдалося з'ясувати журналістам, Алла Борисівна погодиться відвідати торжество за таку суму, однак піде вона не до всіх – багато що вирішують особисті зв'язки і довгі переговори.

Алла Пугачова Фото: instagram.com/maxgalkinru

На другому місці після Алли Пугачової опинилася співачка Земфіра, яка нещодавно нагадала про себе гучним виходом першого за вісім років альбому "Бордерлайн". Свої хіти легендарна співачка виконає за 200 тисяч євро (6,7 млн грн).

Земфіра Фото: instagram.com/zemfiralive

Чоловік Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін замикає трійку найбільш високооплачуваних артистів. За свій виступ на заході артист просить 120 тисяч євро (4 млн грн).

Максим Галкін прокоментував стягнення суду Фото: instagram.com/maxgalkinru

Крім трійки вищезазначених артистів, до списку також увійшли: Стас Михайлов, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Софія Ротару, Юрій Антонов, Іван Ургант, гурт "Сплін", Олександр Цекало, Олена Ваєнга та Олександр Розенбаум. Їхні гонорари варіюються від 100 до 50 тисяч євро.

Раніше ми повідомляли, що Максим Галкін поділився своїм улюбленим відео, на якому відображена його з Аллою Пугачовою дочка Ліза. У кадрі Лізі всього три з половиною рочки. Вона демонструє свої знання французької мови.

У сюжеті програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" дізнайтеся, скільки зірки отримують за публікації в Instagram:

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