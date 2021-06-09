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Алла Пугачева в новом видео растрогала речью о дочери: Я молюсь каждый вечер за нее

Сегодня, 19:52

Алла Пугачева выступила с трогательное речью на юбилее Кристины Орбакайте и призналась, что гордится дочкой

Алла Пугачева растрогала речью о дочери
Алла Пугачева растрогала речью о дочери
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте, которой недавно исполнилось 50 лет, решила поделиться с поклонниками кадрами со своего юбилея. Она выложила на YouTube-канале красочный 18-минутное видео о том, как прошел ее юбилей. На торжество были приглашены многие известные артисты – Филипп Киркоров, Борис Моисеев, певица Валерия, конечно же. Алла Пугачева и Максим Галкин. Примадонна растрогала речью о дочери.

"Эта цифра дурацкая -50! Ну никак вообще не вяжется с Кристиной. Это не просто дочь для меня, это мотивация в моей жизни, пример для подражания. Я никогда не смогла быть такой, как она, и не буду", – сказала Алла.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Она отметила, что в не очень приветной атмосфере шоу-бизнеса ее дочь сумела сохранить искренность и как ребёнок смотрит на жизнь.

"Удивляется, что ее обидели, что кто-то опоздал. Мы с Максом всегда удивляемся, когда Кристина рассказывает про какую-то несправедливость: "Ну, как же так можно..."", – поделилась Алла Борисовна.

Пугачева призналась, что очень благодарна судьбе за такую дочь.

Алла Пугачева с детьми и внуками
Алла Пугачева с детьми и внуками
Фото: instagram.com/orbakaite_k

"Какая она трогательная, какая она заботливая. Я молюсь каждый вечер за нее, за всех своих детей. Кристина все-таки первая, кто сделал меня бабушкой. Каких же удивительных внуков она мне подарила! Красавица Клавочка, дипломат Дени и наш удивительно талантливый рыженький Никита. Таких талантливых детей Кристина нарожала", – поделилась Алла Борисовна.

Примадонна добавила, что желает своей дочери только лучшего.

"Так все преодолеть могла только женщина, которая нежная, хорошая, но внутри там стальной стержень. Я хочу пожелать Кристине долгой и счастливой жизни под мирным небом, в здравии, в благополучии, чтобы она не болела страшными, смертельными болезнями. Чтобы она была на сто процентов удовлетворена своей личной жизнью и творческой судьбой", – сказала Алла Пугачеву.

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