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72-річна Пугачова в 50-річчя Орбакайте написала їй найважливіші слова

Сьогодні, 17:33

Нещодавно Примадонна відсвяткувала свій день народження, а тепер відзначає 50-річчя своєї дочки, Крістіни Орбакайте. Зіркова мама опублікувала зворушливий пост

Фото: instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова присвятила окремий пост своїй дочці, Крістіні Орбакайте, яку вже привітав і Філіп Кіркоров. Примадонна опублікувала архівне чорно-біле фото Кристини та підписала його всього трьома короткими реченнями.

Знімок Алла Пугачова запостила в Instagram.

"Люблю тебе. Пишаюсь тобою. З днем народження", – коротко підписала знімок дочки Алла Пугачова.

Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте
Фото: instagram.com/alla_orfey

У відповідь Крістіна Орбакайте відповіла мамі теж коротко, але дуже душевно: "Спасибі, моє життя"

Пост співачки зібрав майже 100 тисяч лайків і сотні коментарів з привітаннями Крістіни.

Крістіна Орбакайте – дочка Алли Пугачової від шлюбу з цирковим артистом Міколасом Орбакасом. У листопаді 1973 роки вони розлучилися.

Раніше Крістіна Орбакайте показала рідкісне фото з Аллою Пугачовою та дітьми.

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