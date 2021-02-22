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Алексей Тригубенко из "Холостячки" о расставании с девушкой: "Некомфортно быть наедине с собой"

Сегодня, 15:51

Вместе со своей бывшей возлюбленной Алексей прожил семь лет

Участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко, который рассказал, общается ли с Ксенией Мишиной после проекта, признался, что он не может находиться наедине с собой и вспомнил свое расставание с девушкой.

Еще на шоу Алексей рассказывал, что прожил вместе с бывшей возлюбленной семь лет. Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Тригубенко признался, что ему некомфортно быть одиноким.

"Первые несколько месяцев после расставания было очень тяжело. Мне вообще некомфортно, когда я наедине с собой. Но потом мне кто-то объяснил, что пока мне не будет интересно с самим собой, никому со мной не будет интересно. Мне кажется, что я могу привыкнуть быть один, и со временем мне станет еще сложнее построить отношения", – заявил Алексей.

Скриншот: instagram.com/aleksey_trygubenko

Ранее Алексей признавался, что с бывшей девушкой они расстались из-за того, что она не поддерживала Тригубенко в его начинаниях. Кроме этого, девушка не хотела детей, в то время как Алексей всегда об этом мечтал.

Напомним, Алексей Тригубенко рассказал, как влюбился в Ксению Мишину.

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