Олексій Тригубенко з "Холостячки" розповів, як закохався в Ксенію Мішину

Ексучасник романтичного реаліті розговорився про почуття до Мішиної

Після фіналу реаліті "Холостячка" за ексучасника проєкту Олексія Тригубенка тепер згодні вийти заміж мало не половина всіх дівчат України. І хоча Ксенія Мішина віддала перевагу Олександру Еллерту, Олексій з трепетом згадує побачення з нею.

Олексій Тригубенко Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

В інтерв'ю "Фактам" Тригубенко розповів, як і коли він закохався в Ксенію. За його словами, дівчина сподобалася йому ще на першій вечірці, проте справжні почуття виникли пізніше.

"Нерозумно говорити, що тобі подобається людина, коли ти з нею не провів жодного дня. На побаченні, яке ми організували на стайні, у мене була прекрасна можливість дізнатися цю дівчину і зробити для себе певні висновки. Справжні ж почуття до Ксенії почали з'являтися після нашої подорожі в Мігію. У нас було просто чарівне побачення на повітряній кулі. І тоді я зрозумів, що хочу боротися за Ксенію, оскільки найголовніше в житті – знайти свою людину", – каже Олексій.

Ксенія Мішина та Олексій Тригубенко Фото: instagram.com/misha.k.ua, пресслужба

Зараз чоловік сконцентрований на розвитку власного бізнесу (у Олексія свій автопарк) і поки не має наміру ходити на побачення.

Раніше ми ділилися цікавими фактами біографії Олексія Тригубенка.

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