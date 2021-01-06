Олексій Тригубенко чесно зізнався, чи спілкується з Ксенією Мішиною після "Холостячки"

Тригубенко розповів, чи підтримує зв'язок з Мішиною

Фіналіст романтичного реаліті "Холостячка" Олексій Тригубенко розповів, чи спілкується з Ксенією Мішиною після проєкту. Нагадаємо, у фіналі багато глядачів вболівали саме за Олексія, хоча Ксенія вибрала Олександра Еллерта.

Зараз Тригубенко зайнятий роботою, але він також знаходить час для спілкування з підписниками, яких у нього стало набагато більше після закінчення проєкту "Холостячка". Олексій вийшов у прямий ефір в Instagram, де у нього поцікавилися, чи спілкується він з Ксенією.

"Ви прекрасно розумієте, що я з нею не спілкуюся, не можу спілкуватися. І взагалі, у неї стосунки! Але ви чомусь досі питаєте", – посміхається у відповідь Льоша.

Олексій Тригубенко та Ксенія Мішина Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/aleksey_trygubenko

Також до ефіру приєднався і ексучасник "Холостячки" Андрій Рибак, який поцікавився у Олексія, "чи спілкується він з Ксенією хоча б по смс". На що Тригубенко також відповів негативно.

Нагадаємо, Олексій Тригубенко розповів, як закохався в Ксенію Мішину.

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