Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Дочка української актриси Антоніна Паперна разом з чоловіком Володимиром Ягличем стали гостями московського кінофестивалю

Старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна вже довгий час живе і працює в Москві. Вона акторка, як і мама. Сумська завжди з радістю ділитися досягненнями дочки в Instagram. Ольга в Instastories поділилася відео, на якому її дочка і зять актор Володимир Яглич позують на червоній доріжці московського кінофестивалю.

Для світського виходу в Москві старша дочка української акторки вибрала чорний стильний брючний костюм.



"Мої", – коротко підписало кадр Сумська.

Нагадаємо, що Антоніна Паперна і Володимир Яглич разом з 2015 року. У 2017 році у пари народилася дочка Єва. У квітні минулого року у пари на світ з'явився син Данило.

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