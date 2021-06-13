Джо Байден під час першої зустрічі з Єлизаветою II порушив королівський протокол

Зустріч президента США і королеви Великої Британії відбулася на саміті "Великої сімки", який збігся з офіційним святкуванням дня народження Її Величності

Джо Байден вперше зустрівся з королевою Єлизаветою II Фото: instagram.com/theroyalfamily

Джо Байден порушив протокол під час зустрічі з Єлизаветою II на саміті G7. Згідно з правилами, всі гості мали бути на місцях перед тим, як прибуде королева. Президент США з дружиною приїхали після неї.

Зустріч світових лідерів відбулася вчора у Великій Британії. Саміт збігся з повторним святкуванням дня народження Єлизавети ІІ.

Те, що колона з 18 машин Джо Байдена прибула на місце проведення заходу через 5 хвилин після Її Величності, королеву не засмутило, пише The Daily Mail.

На знімках видно, як королева сяяла, розмовляючи з президентом США і його дружиною.

Єлизавета II на саміті G-7 зустрілася з Джо Байденом Фото: Getty Images

На саміті G7 британську королеву супроводжували принц Уельський, герцогиня Корнуолльська, герцог і герцогиня Кембриджські.

Вчора Єлизавета II офіційно відзначила свій день народження. Її 95-річчя вже святкували в квітні, але згідно з традицією британські монархи приймають вітання від співгромадян ще і в другу суботу червня.

Добірку цікавих фактів про Єлизавету II дивіться в сюжеті:

Ми порівняли, яким був перший парад на честь дня народження королеви і як усе відбувалося в цьому році.

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