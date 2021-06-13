Джо Байден під час першої зустрічі з Єлизаветою II порушив королівський протокол
Зустріч президента США і королеви Великої Британії відбулася на саміті "Великої сімки", який збігся з офіційним святкуванням дня народження Її Величності
Джо Байден порушив протокол під час зустрічі з Єлизаветою II на саміті G7. Згідно з правилами, всі гості мали бути на місцях перед тим, як прибуде королева. Президент США з дружиною приїхали після неї.
Зустріч світових лідерів відбулася вчора у Великій Британії. Саміт збігся з повторним святкуванням дня народження Єлизавети ІІ.
Те, що колона з 18 машин Джо Байдена прибула на місце проведення заходу через 5 хвилин після Її Величності, королеву не засмутило, пише The Daily Mail.
На знімках видно, як королева сяяла, розмовляючи з президентом США і його дружиною.
На саміті G7 британську королеву супроводжували принц Уельський, герцогиня Корнуолльська, герцог і герцогиня Кембриджські.
Вчора Єлизавета II офіційно відзначила свій день народження. Її 95-річчя вже святкували в квітні, але згідно з традицією британські монархи приймають вітання від співгромадян ще і в другу суботу червня.
Добірку цікавих фактів про Єлизавету II дивіться в сюжеті:
Ми порівняли, яким був перший парад на честь дня народження королеви і як усе відбувалося в цьому році.
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