Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Онук Єлизавети II розлучився з дружиною

Сьогодні, 10:49

Син принцеси Анни Пітер Філіпс розлучився з дружиною Отем після 12 років шлюбу. Ініціатором розлучення стала Отем

Старший онук Єлизавети II розлучився з дружиною
Старший онук Єлизавети II розлучився з дружиною
Фото: Getty Images

Череда розлучень триває. Цього разу старший онук Єлизавети II Пітер Філіпс офіційно оформив розлучення з Отем Келлі через 12 років шлюбу. Про це повідомляє People .

"Не дивлячись на те що це сумний день для Пітера і Отем, вони як і раніше ставлять на перше місце благополуччя і виховання своїх чудових доньок Савани і Айли", – сказано в заяві.

Зазначається, що фінансові аспекти розлучення були врегульовані за допомогою договору, умови якого були схвалені і затверджені Високим судом.

Старший онук Єлизавети II розлучився з дружиною
Старший онук Єлизавети II розлучився з дружиною
Фото: Getty Images

Шлюборозлучний процес сина принцеси Анни Пітера Філіпса і його дружини Отем тривав більше року. Про розлучення пара оголосила в лютому 2020 року. Ініціатором була Отем. Вона заявила, що була нещаслива у шлюбі з онуком королеви.

Нагадаємо, старший онук Єлизавети II Пітер Філіпс – 18-й в черзі на престол. Зі своєю вже ексдружиною Отем Пітер познайомився в Монреалі на Гран-прі "Формули-1" в 2003 році. Тоді Отем не знала, що перед нею онук королеви Британії. Пара зустрічалася кілька років, а весілля зіграла в 2008 році в Віндзорському замку. Це королівське весілля не обійшлася без скандалу. Після торжества подружжя продало свої весільні знімки одному з британських видань за 500 тисяч фунтів стерлінгів (19 мільйонів гривень). Пару звинуватили, що вони використовували свій королівський статус для збагачення. У Пітера Філліпса і Отем підростають двоє дітей – 10-річна Саванна і 9-річна Айла.

Зазначається, у Єлизавета II склалися близькі стосунки з Отем Келлі.

Як відомі люди переживають розрив відносин – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що на вихідних відбувся перший парад на честь дня народження Єлизавети II без її чоловіка принца Філіпа.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото) Принц Гаррі просив у Єлизавети II благословення, перш ніж назвати свою дочку на її честь Кейт Міддлтон публічно прокоментувала народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі
шоу-бізнес Королівська сім'я розлучення зірок
Реклама

Новини партнерів

Григорий Чапкис умер
Григорий Чапкис умер
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Популярні статті

Вчора, 16:30Здорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

Вчора, 15:55Здорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

Вчора, 15:15Зірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

Вчора, 13:55Фаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

Вчора, 12:18Зірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

Вчора, 09:20Зірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

Вчора, 08:30Events

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

Вчора, 00:45Зірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

13 червняЗірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

13 червняЗірково

7 найнесподіваніших розлучень знаменитостей за останні півроку

13 червняЗірково

Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику

12 червняСмачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

12 червняЗірково

Помер син Євгена Моргунова – Бувалого з комедій Леоніда Гайдая

12 червняЗірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

12 червняЗірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

Новини партнерів

Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей
Худеющая Могилевская раскрыла секрет потери веса
Худеющая Могилевская раскрыла секрет потери веса
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти