Онук Єлизавети II розлучився з дружиною

Син принцеси Анни Пітер Філіпс розлучився з дружиною Отем після 12 років шлюбу. Ініціатором розлучення стала Отем

Старший онук Єлизавети II розлучився з дружиною Фото: Getty Images

Череда розлучень триває. Цього разу старший онук Єлизавети II Пітер Філіпс офіційно оформив розлучення з Отем Келлі через 12 років шлюбу. Про це повідомляє People .

"Не дивлячись на те що це сумний день для Пітера і Отем, вони як і раніше ставлять на перше місце благополуччя і виховання своїх чудових доньок Савани і Айли", – сказано в заяві.

Зазначається, що фінансові аспекти розлучення були врегульовані за допомогою договору, умови якого були схвалені і затверджені Високим судом.

Старший онук Єлизавети II розлучився з дружиною Фото: Getty Images

Шлюборозлучний процес сина принцеси Анни Пітера Філіпса і його дружини Отем тривав більше року. Про розлучення пара оголосила в лютому 2020 року. Ініціатором була Отем. Вона заявила, що була нещаслива у шлюбі з онуком королеви.

Нагадаємо, старший онук Єлизавети II Пітер Філіпс – 18-й в черзі на престол. Зі своєю вже ексдружиною Отем Пітер познайомився в Монреалі на Гран-прі "Формули-1" в 2003 році. Тоді Отем не знала, що перед нею онук королеви Британії. Пара зустрічалася кілька років, а весілля зіграла в 2008 році в Віндзорському замку. Це королівське весілля не обійшлася без скандалу. Після торжества подружжя продало свої весільні знімки одному з британських видань за 500 тисяч фунтів стерлінгів (19 мільйонів гривень). Пару звинуватили, що вони використовували свій королівський статус для збагачення. У Пітера Філліпса і Отем підростають двоє дітей – 10-річна Саванна і 9-річна Айла.

Зазначається, у Єлизавета II склалися близькі стосунки з Отем Келлі.

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