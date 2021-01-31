41-річна мати трьох дітей Кортні Кардаш'ян вбралася в мінібікіні: фото

Старша сестра Кім Кардаш'ян порадувала публіку фото з басейну

Поки що Кім Кардаш'ян зайнята розлученням зі своїм чоловіком Каньє Вестом, її старша сестра Кортні радує шанувальників гарячими знімками в Instagram. 41-річна бізнесвумен і мати трьох дітей розмістила в соцмережі два яскравих фото.

На знімках зірка ТВ-шоу "Сімейство Кардаш'ян" позує в мінібікіні червоного кольору в басейні. Всі дівчата зі знаменитого сімейства люблять демонструвати свої форми, і Кортні – не виняток. Багато шанувальників зазначили, що 41-річна красуня виглядає "просто приголомшливо", з огляду на той факт, що вона народжувала тричі!

"Трохи веселощів на сонці", – підписала фото Кортні.

Кортні Кардаш'ян Фото: instagram.com/kourtneykardash

У коментарях під фото Кардаш'ян можна знайти сотні компліментів на її адресу: "Богиня", "Шикарна фігура", "Відмінно виглядаєш", "Кортні, ти чарівна".

Hаніше Кортні Кардаш'ян помітили в компанії музиканта Тревіса Баркера, з яким вона дружить уже кілька років. Однак західні ЗМІ стверджують, що знаменитостей пов'язують романтичні стосунки.

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