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41-летняя мать троих детей Кортни Кардашьян нарядилась в мини-бикини: фото

Сегодня, 11:27

Старшая сестра Ким Кардашьян порадовала публику фото из бассейна

Пока Ким Кардашьян занята разводом со своим супругом Канье Уэстом, ее старшая сестра Кортни радует поклонников горячими снимками в Instagram. 41-летняя бизнесвумен и мать троих детей разместила в соцсети два ярких фото.

На снимках звезда ТВ-шоу "Семейство Кардашьян" позирует в мини-бикини красного цвета в бассейне. Все девушки из знаменитого семейства любят демонстрировать свои формы, и Кортни – не исключение. Многие поклонники отметили, что 41-летняя красотка выглядит "просто потрясающе", учитывая тот факт, что она рожала трижды!

"Немного веселье на солнце", – подписала фото Кортни.

Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Фото: instagram.com/kourtneykardash

В комментариях под фото Кардашьян можно найти сотни комплиментов в ее адрес: "Богиня", "Шикарная фигура", "Отлично выглядишь", "Кортни, ты неотразима".

Ранее Кортни Кардашьян заметили в компании музыканта Трэвиса Баркера, с которым она дружит уже несколько лет. Однако западные СМИ утверждают, что знаменитостей связывают романтические отношения.

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