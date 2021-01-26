Відео дня: Ріанна роздяглася на камеру, щоб показати білизну власного бренду
Співачка анонсувала лінійку Savage x Fenty до Дня всіх закоханих
Ріанна нагадує нам, що День всіх закоханих вже близько. Співачка, якій приписують роман із відомим репером, приміряла один з комплектів білизни з нової колекції Savage x Fenty. Відверте відео вона опублікувала на сторінці в Instagram.
У кадрі Рі позувала в чорній напівпрозорій білизні, раз у раз змінюючи пози. "Зворотний відлік до Дня Святого Валентина", – підписала Ріанна свій ролик, який за добу набрав близько 5 млн переглядів.
"Це приголомшливо!", "Занадто сексуально", "Ти така гаряча", – пишуть в коментарях прихильники зірки.
Зазначимо, що Ріанна завжди демонструє білизну свого бренду на собі. У жовтні відбувся модний показ Savage x Fenty, в якому крім самої зірки взяли участь сестри Хадід, акторки Слик Вудс і Лаверн Кокс, співачка Холзі та інші знаменитості.
Раніше повідомлялося, що Dior випустили колекцію, присвячену картам Таро .
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