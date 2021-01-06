Кім Кардаш'ян і Каньє Вест розлучаються – ЗМІ

Пара остаточно вирішила розлучитися

Новий рік починається, на жаль, не з найпозитивніших новин в сім'ї Кім Кардаш'ян. Як повідомляє Page Six і низка інших західних ЗМІ, посилаючись на перевірені джерела, теледіва і бізнесвумен розлучається зі своїм чоловіком, репером і екскандидатом в президенти США Каньє Вестом.

Чутки про те, що у пари почалася проблеми в стосунках, з'явилися вже давно. Ще в червні повідомлялося, що подружжя вирішило деякий час пожити окремо, а викликаний пандемією коронавірусу карантин посилив напругу між ними.

"Вони тримаються в тіні, але у них все скінчено. Кім найняла адвокатку Лору Вассер, і вони ведуть переговори про розлучення", – розповіло джерело з близького оточення Кардаш'ян.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест Фото: Getty Images

Кім вже кілька місяців не носить каблучку, а Каньє деякий час живе окремо від дружини і дітей на своєму ранчо у Вайомінгу.

Зазначимо, що про розлучення зіркової пари стали говорити ще і тоді, коли Каньє балотувався в президенти. Протягом своєї передвиборчої кампанії він поводився неадекватно, а на одному з виступів перед публікою він зізнався, що "мало не вбив свою старшу дочку", маючи на увазі, що змушував Кім зробити аборт.

Після яскравих виступів Каньє Кім написала великого листа, де пояснила, що її чоловік бореться з біполярним розладом особистості.

Кім і Каньє одружилися 2014 року. Вони виховують чотирьох дітей: семирічну Норт, п'ятирічного Сейнта, дворічну Чикаго і однорічного Псалма.

Зазначимо, що ні Кардаш'ян, ні Вест поки не коментували чутки про їхнє розлучення.

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