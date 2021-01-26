55-річна Ліз Герлі похвалилася пишним бюстом в шубі на голе тіло: фото

Герлі знялася в шубі від відомого канадського бренду

55-річна британська актриса і модель Елізабет (Ліз) Герлі продовжує радувати публіку своїми відвертими фото. На новому знімку, який Герлі опублікувала в Instagram, вона позує в спідній білизні без бюстгальтера і в шубі на голе тіло.

На знімку Ліз відображена на тлі засніженого заднього двору будинку в шубі від канадського бренду одягу DSQUARED2.

"Як я могла чинити опір?" – підписала фото Ліз.

Елізабет Герлі Фото: instagram.com/elizabethhurley1

У коментарях під фото сотні шанувальників Герлі написали їй компліменти: "Неймовірна", "Красуня, що не старіє", "Оце фігура".

Нагадаємо, в червні минулого року Лос-Анджелесі 55-річний магнат і продюсер Стів Бінг – колишній коханий Ліз Херлі і батько її сина Деміана. Ліз прокоментувала трагедію. Ми також повідомляли, що сина Елізабет Герлі переплутали з дівчиною.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися