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55-річна Ліз Герлі похвалилася пишним бюстом в шубі на голе тіло: фото

Сьогодні, 11:26

Герлі знялася в шубі від відомого канадського бренду

55-річна британська актриса і модель Елізабет (Ліз) Герлі продовжує радувати публіку своїми відвертими фото. На новому знімку, який Герлі опублікувала в Instagram, вона позує в спідній білизні без бюстгальтера і в шубі на голе тіло.

На знімку Ліз відображена на тлі засніженого заднього двору будинку в шубі від канадського бренду одягу DSQUARED2.

"Як я могла чинити опір?" – підписала фото Ліз.

Елізабет Герлі
Елізабет Герлі
Фото: instagram.com/elizabethhurley1

У коментарях під фото сотні шанувальників Герлі написали їй компліменти: "Неймовірна", "Красуня, що не старіє", "Оце фігура".

Нагадаємо, в червні минулого року Лос-Анджелесі 55-річний магнат і продюсер Стів Бінг – колишній коханий Ліз Херлі і батько її сина Деміана. Ліз прокоментувала трагедію. Ми також повідомляли, що сина Елізабет Герлі переплутали з дівчиною.

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