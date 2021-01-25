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Одна з сестер Кардаш'ян закрутила роман із відомим музикантом

Сьогодні, 09:33

Кортні Кардаш'ян помітили в компанії Тревіса Баркера

Схоже, у сестри Кім Кардаш'ян – Кортні новий роман. Зірку помітили в компанії музиканта Тревіса Баркера, з яким модель дружить вже декілька років.

Однак західні ЗМІ стверджують, що знаменитостей пов'язують романтичні стосунки. Нещодавно пара провела вихідні в будинку у матері Кортні Кріс Дженнер у каліфорнійському місті Палм-Спрінгс.

Кортні Кардаш'ян
Кортні Кардаш'ян
Фото: instagram.com/kourtneykardash

"Вони зустрічаються вже місяць або два. Вони були друзями протягом довгого часу, але потім їхні стосунки переросли в дещо більше. Тревісу вона давно подобається", – розповів виданню People інсайдер.

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Тревіс Баркер зі своїми дітьми
Фото: instagram.com/travisbarker

У Кортні є троє дітей від цивільного чоловіка (бізнесмена Скотта Дісіка), з яким вона розлучилася у 2015 році. Тревіс виховує трьох дітей від Шанни Моаклер – вони були одружені з 2004-го по 2008 рік.

Додамо, що в 2019 році вже ходили чутки про роман між Кортні та Тревісом. Тоді барабанщик заявив, що Кортні Кардаш'ян просто його близький друг.

Раніше співачка Майлі Сайрус зробила заяву про свою любов до жінок.

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