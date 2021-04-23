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Холостяк Михайло Залівако ледве не зайнявся сексом в душі з однією з учасниць

Сьогодні, 21:40

У восьмому випуску проєкту "Холостяк" головний герой покликав на побачення Юлю "Зайку". Пара відправилася в спа-салон

На проєкті "Холостяк-11" залишилося всього шість учасниць, і майже з усіма ними у Михайла Заливако був поцілунок, і не один.

У восьмому випуску Михайло покликав на побачення Юлю "Зайку", яку всі вважають фавориткою "холостяка".

Спочатку пара відвідала парфумерний магазин, а пізніше відправилася в спа. Вони обмазали один одного косметичним брудом, після чого пішли в душ змити з себе його залишки. Велику частину часу парочка ну дуже пристрасно цілувалася!

"Ніколи не відчувала такого, щоб мене розривало на шматки", – зізналася Юлія, а Михайло уточнив, що "теж відчував напругу".

Скріншот: кадр з шоу

Ці двоє немов забули про камери і повністю віддалися почуттям. Звичайно, далі поцілунків не дійшло, хоч і парочці явно хотілося більшого.

Скріншот: кадр з шоу

Проте, відповідаючи на запитання своїх пдписниківі, Юлія натякнула на те, що переможницею стане не вона.

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