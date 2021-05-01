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3 факта из девятого выпуска Холостяка-11, которые вас точно удивят

Сегодня, 00:50

С каждым выпуском "холостяк" Михаил Заливако узнает все больше и больше неожиданных подробностей из жизни претенденток на его сердце

В девятом выпуске проекта "Холостяк-11" было немало ярких моментов и откровений. Финал все ближе и ближе, поэтому девушки начинают открываться Михаилу Заливако все больше и больше…

Мы уже рассказали, кто покинул проект, а в этом материале узнайте три самых неожиданных факта об участницах "Холостяка". Об этом девушки рассказали в девятом выпуске проекта.

Травма Даши

23-летняя чемпионка по бегу Даша поделилась очень неожиданным фактом о себе. Девушка рассказала о завершении своей спортивной карьеры и походах к психологу.

"Этот период повернул мою жизнь 180 градусов", – вспоминает Даша.

Роковой случай произошел с девушкой несколько лет назад в Барселоне, где проходил чемпионат мира. Тогда Даша получила травму, из-за которой пришлось забыть о спорте.

"Меня хотели "слить", а на мое место взять другую девушку", – заявила Даша.

Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

В тот момент травма изменила все в ее жизни – девушка потеряла доход и не знала, что делать дальше.

"В этот период каждые 100 гривен были на счету. Потом будто переключились мозги, я такие бизнесы "мутила" – одежду продавала, потому вышла на поставщиков техники...Первые деньги я потратила на психолога. Никто не знал. Тогда тратила все либо на психолога, либо на обучение. Сидя здесь, я понимаю – как же круто, что это произошло. Тогда думала, что смысл жизни потерян", – поделилась Даша.

Джессика, не гони!

Когда-то Джессика ехала со скоростью 280 км в час – говорит, что тестировала новый автомобиль. Этот факт очень сильно удивил Мишу, а Джессика все время лишь стеснительно хихикала. Вот это поворот – ведь, как мы помним, главный экстремал на проекте – Анна Богдан!

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Парашюту – да, большим памятникам – нет

Анна Богдан боится пауков и больших предметов. Последняя фобия, по словам девушки, у нее появилась еще со школьных времен.

"Я боюсь подходить к большим объектам. Я даже когда смотрю на их изображения – мне уже страшно", – поделилась Анна.

При этом девушка любит скорость, прыжки с парашютом и другой эстрим.

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Напомним, ранее мы рассказывали, кто покинул проект в восьмом выпуске "Холостяка-11".

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