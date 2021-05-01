У 9-му випуску Холостяка проєкт залишила Юля Зайка: Я його люблю, а він навіть не дізнається про це

З п'яти дівчат на проекті Михайло Залівако відправив додому Юлю – цей момент став великою несподіванкою для багатьох глядачів

Незважаючи на те що Юля "Зайка" довгий час вважалася фавориткою Михайла Заливако, сьогодні він відправив її додому. При цьому, в минулому випуску "холостяк" дав Юлі другий шанс, проте вже в цьому епізоді Михайло все-таки попрощався з "Зайкою".

Фото: кадр з відео

"Не розумію, навіщо усміхатися, якщо не відчуваєш, навіщо щось говорити, якщо немає слів. Навіщо тут бути, якщо немає почуттів", – сказав Залівако Юлі на церемонії троянд.

"З чого ти взяв, що немає почуттів?" – відповіла дівчина.

"Холостяк" пояснив, що йому дуже боляче відпускати Юлю додому – адже у нього залишилися почуття до неї. Але, весь цей час Михайла бентежив той факт, що слова і дії "Зайки" розходяться.

А виявилося, що Юлі просто складно було висловити свої почуття словами – кожен раз дівчина ніби набирала в рот води і не могла сказати головні слова "холостяку".

"Я його люблю, а він так і не дізнається про це", – сказала Юля крізь сльози, їдучи з церемонії троянд.

Нагадаємо, у восьмому випуску "Холостяка-11" проєкт залишила Таня.

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