У 9-му випуску Холостяка проєкт залишила Юля Зайка: Я його люблю, а він навіть не дізнається про це
З п'яти дівчат на проекті Михайло Залівако відправив додому Юлю – цей момент став великою несподіванкою для багатьох глядачів
Незважаючи на те що Юля "Зайка" довгий час вважалася фавориткою Михайла Заливако, сьогодні він відправив її додому. При цьому, в минулому випуску "холостяк" дав Юлі другий шанс, проте вже в цьому епізоді Михайло все-таки попрощався з "Зайкою".
"Не розумію, навіщо усміхатися, якщо не відчуваєш, навіщо щось говорити, якщо немає слів. Навіщо тут бути, якщо немає почуттів", – сказав Залівако Юлі на церемонії троянд.
"З чого ти взяв, що немає почуттів?" – відповіла дівчина.
"Холостяк" пояснив, що йому дуже боляче відпускати Юлю додому – адже у нього залишилися почуття до неї. Але, весь цей час Михайла бентежив той факт, що слова і дії "Зайки" розходяться.
А виявилося, що Юлі просто складно було висловити свої почуття словами – кожен раз дівчина ніби набирала в рот води і не могла сказати головні слова "холостяку".
"Я його люблю, а він так і не дізнається про це", – сказала Юля крізь сльози, їдучи з церемонії троянд.
Нагадаємо, у восьмому випуску "Холостяка-11" проєкт залишила Таня.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше