Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Холостяк-11: хто залишив проєкт у восьмому випуску

Сьогодні, 00:47

Михайло Заливако несподівано вирішив попрощатися з двома учасницями проєкту

Пройшов восьмий випуск проєкту "Холостк-11", в якому реаліті повинні були залишити відразу дві учасниці. Фінал проєкту ще не скоро, і, схоже, мало хто очікував, що події будуть розвиватися з такою швидкістю.

На проєкті до церемонії троянд залишалося шість дівчат: Розалі, Джессіка, Таня, Юля, Даша і Аня. Під час церемонії троянд першими заповітні квіти отримали Аня, Розалі і Джессіка. В "зоні ризику" залишилися Таня, Даша і Юля.

Скріншот: кадр з проекту

Цього тижня першої додому вирушила Таня.

"Я зрозумів, що чогось більше дружби між нами не буде", – сказав Михайло Тані.

Скріншот: кадр з проекту

Друга дівчина, яка повинна була залишити проєкт – Юля "Зайка".

"Холостяк" поцікавився у Юлії, чому на її настрій так сильно впливають дівчата. І справді, Юля нерідко буває не в гуморі.

"Дратує, що мені постійно доводиться доводити, що ти мені не байдужа. Я втомився розбиратися з твоїм настроєм", – сказав Михайло Юлі.

Скріншот: кадр з проекту

Юлі було важко висловлювати свої емоції під час особистих розмов з Михайлом, а особливо – в присутності інших дівчат (навіть незважаючи на те, що на особистих побаченнях все було добре). Але дівчині все ж вдалося переконати "холостяка" в тому, що він їй дуже подобається і вона не хоче залишати проєкт.

Отже, в реаліті-шоу залишилося п'ять дівчат: Розалі, Аня, Джессіка, Даша і Юля.

Раніше ми повідомляли, хто залишив проєкт у сьомому випуску.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Експорнозірка з Холостяка-11 про те, як домогтися симпатії головного героя шоу Я відчула розчарування: учасниця Холостяка-11 прокоментувала, чому залишила проєкт Анна Богдан з Холостяка-11 зізналася, що не хотіла б стати учасницею реаліті знову
Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Популярні статті

Вчора, 18:26Фаново

Лазарева субота-2021: що ні в якому разі не можна робити в свято

Вчора, 17:10Психо

11 причин, чому вам потрібно піти до психолога

Вчора, 12:21Зірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Вчора, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

22 квітняСмачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

22 квітняЗірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

22 квітняЗірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

22 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

21 квітняСмачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

21 квітняЗірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

21 квітняЗірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

21 квітняЗірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

21 квітняEvents

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

21 квітняСмачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

21 квітняМодно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

21 квітняЗірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

Новини партнерів

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти