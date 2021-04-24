Холостяк-11: хто залишив проєкт у восьмому випуску

Михайло Заливако несподівано вирішив попрощатися з двома учасницями проєкту

Пройшов восьмий випуск проєкту "Холостк-11", в якому реаліті повинні були залишити відразу дві учасниці. Фінал проєкту ще не скоро, і, схоже, мало хто очікував, що події будуть розвиватися з такою швидкістю.

На проєкті до церемонії троянд залишалося шість дівчат: Розалі, Джессіка, Таня, Юля, Даша і Аня. Під час церемонії троянд першими заповітні квіти отримали Аня, Розалі і Джессіка. В "зоні ризику" залишилися Таня, Даша і Юля.

Скріншот: кадр з проекту

Цього тижня першої додому вирушила Таня.

"Я зрозумів, що чогось більше дружби між нами не буде", – сказав Михайло Тані.

Скріншот: кадр з проекту

Друга дівчина, яка повинна була залишити проєкт – Юля "Зайка".

"Холостяк" поцікавився у Юлії, чому на її настрій так сильно впливають дівчата. І справді, Юля нерідко буває не в гуморі.

"Дратує, що мені постійно доводиться доводити, що ти мені не байдужа. Я втомився розбиратися з твоїм настроєм", – сказав Михайло Юлі.

Скріншот: кадр з проекту

Юлі було важко висловлювати свої емоції під час особистих розмов з Михайлом, а особливо – в присутності інших дівчат (навіть незважаючи на те, що на особистих побаченнях все було добре). Але дівчині все ж вдалося переконати "холостяка" в тому, що він їй дуже подобається і вона не хоче залишати проєкт.

Отже, в реаліті-шоу залишилося п'ять дівчат: Розалі, Аня, Джессіка, Даша і Юля.

Раніше ми повідомляли, хто залишив проєкт у сьомому випуску.

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