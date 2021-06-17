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20-річна дочка Віри Брежнєвої здивувала витонченою фігурою в бікіні: Скільки родимок! (Фото)

Сьогодні, 17:40

Дочка знаменитої артистки позувала в рожевому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру і плоский животик. У той же час увагу підписників зіркової дівчини привернули її родимки

Дочка Брежнєвої Соня Кіперман позувала в купальнику
Дочка Брежнєвої Соня Кіперман позувала в купальнику
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

20-річна Соня Кіперман, мама якої сьогодні випустила новий сингл про розчарування в коханні, показала нову серію фотографій в найкращих традиціях літа. Молода модель позувала в купальнику, показавши свою фігуру з різних ракурсів. До речі, якщо ви теж плануєте зробити яскраві фото під час літнього відпочинку, дивіться наш туристичний автогайд з електромобілем Jaguar.

Знімки Соня Кіперман опублікувала у своєму Instagram-акаунті. Роздільний купальник доповнив ланцюжок на животі доньки Віри Брежнєвої, підкреслюючи талію.

"Літо, літо", – написала Соня Кіперман англійською.

Як відомо, Соня живе і вчиться в США, де вона також працює моделлю.

Дочка Віри Брежнєвої Соня
Дочка Віри Брежнєвої Соня
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Користувачі соцмережі похвалили фігуру дочки Віри Брежнєвої. Деякі зробили акцент на тому, скільки у Соні Кіперман родимок.

  • "Так багато родимок"
  • "Стільки родимок. Багато часу знадобиться, щоб їх порахувати"
  • "Живіт як зоряне небо, чумацький шлях. Сузір'я "Sonya"
  • "Соня красуня, вся в маму. Така ж богиня"

Нагадаємо, що Соня Кіперман – старша дочка Віри Брежнєвої. Дівчина народилася в цивільному шлюбі співачки та українського політика Віталія Войченко. З ним артистка розлучилася, коли Соня була ще маленькою.

Другим чоловіком Віри Брежнєвої став бізнесмен Михайло Кіперман, який удочерив Соню. У шлюбі у подружжя народилася дочка Сара. Дівчинці зараз 11 років. Однак цей шлюб співачки теж закінчився – у 2012 Михайло і Віра розлучилися. Через три роки співачка одружилася зі своїм колегою, продюсером "ВІА Гри" Костянтин Меладзе.

За останні роки не раз з'являлися чутки про те, що Віра Брежнєва чекає дитину від Костянтина Меладзе. Однак на цей момент спільних дітей у зіркової пари немає.

Дізнайтеся в ролику, які купальники в тренді цього літа:

Нагадаємо, що днями Віра Брежнєва відфутболила підписника через коментар про Лорак.

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