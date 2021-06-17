Віра Брежнєва заспівала про розчарування в коханні і стурбувала прихильників (відео)

Наприкінці тижня українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, порадувала шанувальників новою прем'єрою. Зірка представила трек в стилі "євродиско"

Віра Брежнєва випустила новий сингл Фото: Скріншот з YouTube

Співачка Віра Брежнєва, яка відфутболила підписника через коментар про Ані Лорак, презентувала новий сингл "Рожевий дим". Автором тексту пісні й музики за традицією виступив чоловік артистки, продюсер "ВІА Гри" Костянтин Меладзе. Про прем'єру Віра Брежнєва повідомила у своєму Instagram-акаунті.

"Кожна людина хоч раз у житті приміряла рожеві окуляри. Але рано чи пізно їх доводиться знімати. Ми завжди надмірно романтизуємо стосунки, думаємо, що якщо є кохання, то ніяких проблем у стосунках і сім'ї бути не повинно, правда? Практика показує, що це далеко не так. І справа не в розчаруванні, а в прийнятті реальності", – написала співачка.

У пісні, в якій поєднується атмосфера 80-х і стиль "євродиско", Віра Брежнєва співає про прийняття усіх реалій стосунків, які раніше здавалися ідеальними.

Слухайте новий трек Віри Брежнєвої:

Однак сумні слова пісні стурбували шанувальників зірки.

У коментарях один з шанувальників написав:

"Які сумні слова місцями, сподіваюся не про вас?"

На що Віра Брежнєва відповіла: "Всяке бувало...", не додаючи будь-яких уточнень.

Скріншот Instagram

Іншим же було цікаво, кому належить чоловічий голос в треку, який з'являється після другої хвилини.

"Чий чоловічий голос? Костянтина?"

Скріншот Instagram

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе таємно зіграли весілля у 2015 році. Пара довгий час вміло приховувала свої стосунки, в той час, як за ними активно стежили папараці. До роману з Меладзе протягом чотирьох років Віра Брежнєва перебувала у "ВІА Грі", але у 2007 році залишила колектив і почала сольну кар'єру. В останні роки Костянтин Меладзе є незмінним автором пісень своєї дружини.

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