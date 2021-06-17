Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Королеву після публікації фото з сином попросили менше його піарити

Сьогодні, 14:54

Під новим фото Наташі Корольової з сином підписники розкритикували Архипа. У Мережі вважають, без своїх батьків син співачки нічого із себе не представляє

Сина Наташі Корольової розкритикували в Мережі
Сина Наташі Корольової розкритикували в Мережі
Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташу Корольову і її сім'ю часто критикують в Мережі. Не так давно в Instagram обговорювали зовнішній вигляд сина співачки Архипа. А зараз під звичайним фото з Архіпом підписники попросили Наташу Корольову менше піарити спадкоємця.

В Instagram співачка поділилася спільним фото з сином після прогулянки на велосипеді.

"Ах, літо", – коротко підписала знімок Королева.

Сина Наташі Корольової розкритикували в Мережі
Сина Наташі Корольової розкритикували в Мережі
Фото: instagram.com/koroleva__star

Під фото одні підписники зазначали, що співачка виглядає як ровесниця сина, інші стали писати, що без відомих батьків Архип нічого з себе не представляє.

  • "Чому він мене бісить. Якийсь солодкуватий. І не треба мені ваших коментів. Це моя думка. Без батьків нічого з себе не представляет Співак ти наш"
  • "Чому вона всюди його піарить? Що він не працює як людина. Противно бездарний, як йому самому не соромно за мамою і татом?"
  • "Я не пам'ятаю фотографій сім'ї Глушко-Королева з маленьким Архипом. А в 19 років ну просто не відірвати від мамки. Звідси і складається враження, що він піариться за рахунок матері"

Варто зазначити, Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах. До того ж, нещодавно син Наташі Корольової почав підкорювати шоу-бізнес. він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфін і русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Замість цього вона хвалиться новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали ведучими чарту на одному з музичних каналів і як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.

Які таланти у дітей зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше Наташа Корольова влаштувала відверті танці під українську пісню.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У Мережі обговорюють маму Корольовою, яка забула про день народження старшої дочки З дитинства навчилася відшивати чоловіків: Наташа Корольова ніколи не стикалася з харассментом Мама Наташі Корольової заявила, що в захваті від нового таланту Тарзана
шоу-бізнес Наташа Корольова діти зірок
Реклама

Новини партнерів

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки

Популярні статті

Сьогодні, 14:49Смачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

Сьогодні, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Вчора, 17:41Events

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

Вчора, 17:00Здорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

Вчора, 15:51Зірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

Вчора, 15:49Смачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

Вчора, 13:10Здорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

Вчора, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

Вчора, 08:57Зірково

Василіса Фролова зізналася, що завагітніла після випадкового сексу зі знайомим

15 червняФаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

15 червняСмачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

15 червняСмачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

15 червняЗірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗірково

Як Пугачова втратила головну роль в фільмі через Ротару – зізнання відомого актора

14 червняЗдорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

14 червняЗдорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

Новини партнерів

Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Кароль у річницю шлюбу з покійним чоловіком розчулила відео
Кароль у річницю шлюбу з покійним чоловіком розчулила відео
Кароль намекнула, почему 8 лет после смерти мужа остается одна
Кароль намекнула, почему 8 лет после смерти мужа остается одна
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти