Королеву після публікації фото з сином попросили менше його піарити

Під новим фото Наташі Корольової з сином підписники розкритикували Архипа. У Мережі вважають, без своїх батьків син співачки нічого із себе не представляє

Сина Наташі Корольової розкритикували в Мережі Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташу Корольову і її сім'ю часто критикують в Мережі. Не так давно в Instagram обговорювали зовнішній вигляд сина співачки Архипа. А зараз під звичайним фото з Архіпом підписники попросили Наташу Корольову менше піарити спадкоємця.

В Instagram співачка поділилася спільним фото з сином після прогулянки на велосипеді.

"Ах, літо", – коротко підписала знімок Королева.

Сина Наташі Корольової розкритикували в Мережі Фото: instagram.com/koroleva__star

Під фото одні підписники зазначали, що співачка виглядає як ровесниця сина, інші стали писати, що без відомих батьків Архип нічого з себе не представляє.

"Чому він мене бісить. Якийсь солодкуватий. І не треба мені ваших коментів. Це моя думка. Без батьків нічого з себе не представляет Співак ти наш"

"Чому вона всюди його піарить? Що він не працює як людина. Противно бездарний, як йому самому не соромно за мамою і татом?"

"Я не пам'ятаю фотографій сім'ї Глушко-Королева з маленьким Архипом. А в 19 років ну просто не відірвати від мамки. Звідси і складається враження, що він піариться за рахунок матері"

Варто зазначити, Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах. До того ж, нещодавно син Наташі Корольової почав підкорювати шоу-бізнес. він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфін і русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Замість цього вона хвалиться новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали ведучими чарту на одному з музичних каналів і як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.

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