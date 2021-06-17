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Тіна Кароль в костюмі-піжамі від Louis Vuitton за 103 тис. грн прийшла на радіо в Казахстані

Сьогодні, 14:40

Співачка продовжує проводити час в Казахстані, куди вона вирушила презентувати свій новий альбом "Красиво". Пісні співачки користуються величезною популярністю в цій країні

Тіна Кароль в піжамному комплекті від Louis Vuitton
Тіна Кароль в піжамному комплекті від Louis Vuitton
Фото: instagram.com/tina_karol

36-річна співачка Тіна Кароль, яка днями в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані, у рамках своєї поїздки відвідала кілька місцевих радіостанцій. Для свого нового стильного образу зірка обрала комплект в піжамному стилі від улюбленого бренду.

В Instastories Тіна Кароль опублікувала серію фото, які зробила під час візиту на радіо. Костюм зірки складався з сорочки з коміром і довгих вільних штанів з шовкового твілу. Цей же комплект представлений в новій колекції Louis Vuitton і коштує 3800 американських доларів (близько 103 тисяч гривень). Варто визнати, що такий вишуканий, але водночас легкий і мінімалістичний образ співачці пасує.

Костюм від Louis Vuitton, який вибрала Тіна Кароль для свого нового образу
Костюм від Louis Vuitton, який вибрала Тіна Кароль для свого нового образу
Фото: Louis Vuitton

Зірка зробила свою фірмове укладання волосся з ніжними локонами. Макіяж в артистки був в нюдових відтінках, зірка зробила акцент на очах і намалювала акуратні стрілки.

Скріншот Instagram

Образ був доповнений босоніжками з відкритим мисом.

Скріншот Instagram

Цього ж дня співачка зустрілася з прихильниками та дала автографи.

Скріншот Instagram

За один день зірка встигла побувати на кількох радіостанціях. Незабаром артистка змінила босоніжки на білі кросівки.

Скріншот Instagram

Тіна Кароль приїхала до Казахстану на тиждень просувати свій альбом "Красиво". Під час ранкового шоу на одному з місцевих телеканалів Тіна Кароль зізналася, що не очікувала, що у неї в Казахстані так багато шанувальників. Зірка вже встигла виступити на місцевих телепередачах і побувала на Зеленому ринку в місті Алмати. Туди співачка теж прийшла в стильному аутфіті від елітного бренду Louis Vuitton.

Дивіться в сюжеті захопливу історію кар'єри Тіни Кароль:

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль спантеличила шанувальників дивними жестами в новому відео для TikTok.

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