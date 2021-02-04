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19-річна внучка Софії Ротару блиснула витонченою фігурою в чорному боді (фото)

Сьогодні, 15:59

19-річна модель позувала у пікантному вбранні

Внучка української співачки Софії Ротару, яка нещодавно виступила на корпоративі в Воронежі, Соня Євдокименко поділилася кадрами нової фотосесії.

В об'єктиві українського фотографа Соня позувала з розпущеним волоссям в чорному боді, яке підкреслювало її струнку фігуру. Фотографії дівчина опублікувала у своєму Instagram.

Витончений образ модель доповнила чорними черевиками на шнурівці з товстою підошвою.

Соня Євдокименко
Соня Євдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Євдокименко
Соня Євдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Євдокименко
Соня Євдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Шанувальники прийшли в захват від серії фото і навіть порівняли модель з чорним лебедем зі знаменитого балету "Лебедине озеро".

Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Раніше Соня показала рідкісні кадри зі своїм хлопцем зі списку Forbes.

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