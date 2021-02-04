19-річна внучка Софії Ротару блиснула витонченою фігурою в чорному боді (фото)
19-річна модель позувала у пікантному вбранні
Внучка української співачки Софії Ротару, яка нещодавно виступила на корпоративі в Воронежі, Соня Євдокименко поділилася кадрами нової фотосесії.
В об'єктиві українського фотографа Соня позувала з розпущеним волоссям в чорному боді, яке підкреслювало її струнку фігуру. Фотографії дівчина опублікувала у своєму Instagram.
Витончений образ модель доповнила чорними черевиками на шнурівці з товстою підошвою.
Шанувальники прийшли в захват від серії фото і навіть порівняли модель з чорним лебедем зі знаменитого балету "Лебедине озеро".
Раніше Соня показала рідкісні кадри зі своїм хлопцем зі списку Forbes.
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