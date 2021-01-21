Внучка Софії Ротару показала рідкісні кадри зі своїм хлопцем зі списку Forbes

Соня опублікувала романтичні фото з бойфрендом

Внучка Софії Ротару модель Соня Євдокименко зустрічається з бізнесменом Денисом Жадановим, якого вже встигла познайомити зі своєю бабусею . Про своє особисте життя вона майже не говорить, і до недавнього часу публікувала фото з бойфрендом тільки в InstaStories.

Тепер внучка Ротару вирішила поділитися спільними фото у себе на сторінці в Instagram . Вона опублікувала кілька кадрів. На одному Соня обіймає обранця, а на другому фото коханий Євдокименко ніжно цілує внучку співачки в щоку.

"Все що потрібно", – коротко підписала фото Соня.

Соня Євдокименко з Денисом Жадановим Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Таким же кадрами у себе в Instagram поділився і хлопець внучки Ротару.

Нагадаємо, що обранцем Соні Євдокименко став 32-річний український підприємець Денис Жаданов. Хлопець родом з України, а в Нью-Йорку працює віце-президентом з маркетингу в відомої компанії. Пара познайомилася в Нью-Йорку, де внучка легендарної співачки зараз живе і будує кар'єру моделі.

Раніше в Мережі з'явилося рідкісне фото чоловіка Софії Ротару.

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