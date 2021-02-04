Софія Ротару виступила на корпоративі в Воронежі: відео

Відео опублікували в Instagram

У грудні минулого року директор Софії Ротару скаржився на відсутність корпоративів, але, схоже, ситуація стала трохи налагоджуватися. Вчора співачка виступила у Воронежі на ювілеї місцевого мільйонера. Відео з корпоративу опублікували в Instagram.

Захід проходив в одному з наймодніших готелів Воронежа. На корпоративі Софія Ротару виконала свої найпопулярніші пісні: "Червона рута", "Белый танец", "Хуторянка", "Одна калина", "Лаванда".

Нагадаємо, раніше директор Софії Ротару скаржився, що через відсутність концертів у співачки почалися проблеми з фінансами. Але артистка не має наміру знижувати гонорари. Також у грудні минулого року Софія Ротару виступила на "Пісні року" в Москві і виконала пісню "Червона рута".

Раніше Софія Ротару висловилася проти заміжжя своєї онуки Соні.

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