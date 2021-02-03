Санта Дімопулос перетворилася в граційну наїзницю в Дубаї: фото
Після екстриму зірка обрала романтичну прогулянку верхи на коні
Співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос, яка нещодавно стрибнула з парашутом, продовжує активний відпочинок у Дубаї. Цього разу артистка вирушила на кінну прогулянку і поділилася фото, де вона позує верхи на коні.
На знімках, опублікованих в Instagram, Санта позувала в класичному вбранні вершників: зірка одягнула білу сорочку із закасаними рукавами, чорні легінси і, звичайно ж, шолом.
На фотографіях Санта вишукана і жіночна. Але шанувальники не могли не помітити, що з настанням нового року артистка вирішила спробувати "все".
Буквально день тому Санта опублікувала відео, як вона проїхалася на зіплайні – канаті-колії над містом.
На початку року Санта Дімопулос розсекретила свою вагу і зізналася, що збирається схуднути.
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