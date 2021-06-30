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19-річний син Наташі Корольової засвітив обручку (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
30 червня, 08:44
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Мама Наташі Корольової опублікувала у себе в Instagram відео, на якому підписники розгледіли на руці Архипа обручку
Син Наташі Корольової спровокував чутки про своє весілля
Син Наташі Корольової спровокував чутки про своє весілля / Фото: instagram.com/koroleva__star

Шанувальники Наташі Корольової стежать не тільки за особистим життям співачки, але і за справами сердечними сина артистка Архипа. Поки одні підписники в Instagram оцінювали на новому відео Архипа вокальні дані , інші звернули увагу на каблучка на руці сина співачки Наташі Корольової.

Приводом для обговорень стало відео, яке з'явилося в Instagram Людмили Поривай – мами співачки. На опублікованих кадрах син Королевою виконує пісню і танцює. Він не соромиться камери, активно рухається і в якийсь момент наближається до об'єктиву, демонструючи на правій руці обручку.

Той самий кадр, який спровокував чутки.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що син Наташі Корольової і Тарзана Архип зробив пропозицію своїй дівчині Меліссі Фокс.

Син Наташі Корольової Архип і його дівчина
Син Наташі Корольової Архип і його дівчина / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Тоді співачка спростувала чутки про швидке весілля сина.

"Архип – приваблива молодик, а тому в його житті буде ще не одна" фейковий "церемонія." Будемо відзначати! "- прокоментувала зоряна мама.

Тарзан підтримав дружину і заявив, що Архипові не варто поспішати. На думку батька, син ще надто молодий і йому потрібно набратися життєвого досвіду. Також він думає, що у спадкоємця буде ще не одна дівчина.

Які таланти у дітей зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що відомо про обраниці сина Корольової і Тарзана.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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