Мама Наташі Корольової заявила, що в захваті від нового таланту Тарзана

Мама співачки Людмила Поривай у захваті від свого портрета, який їй намалював зять

Мама Наташі Корольової розповіла про подарунок зятя Фото: instagram.com/koroleva__star

75-річна мама Наташі Корольової Людмила Поривай, яка нещодавно з'явилася на премії Муз-ТВ разом з донькою, зізналася, що пишається своїм зятем Сергієм Глушком, відомим як Тарзан. Мама співачки в захваті від подарунка, який зробив чоловік дочки на її ювілей. Тарзан написав портрет тещі.

На святкуванні дня народження дочки вона не втомлювалася нахваляти новий талант Сергія.

"Сюрприз був. Я не думала, що він це сам зробив. Я сама все бачила. Захоплення! На ювілей він мені вирішив зробити такий подарунок. Щоб кожна теща мала такий подарунок, який він мені зробив", – прокоментувала подарунок зятя Людмила Поривай в інтерв'ю програмі "Ти не повіриш".

Подарунок Тарзана на день народження тещі Фото: скриншот

Нагадаємо, недавно Сергій написав і портрет Наташі Корольової. Спочатку в коментарях всі хвалили Сергія і зазначали, що він дуже добре малює. Але потім у Мережі почали сумніватися, що чоловік Корольової сам написав її портрет.

Чоловік Наташі Корольової написав її портрет Фото: instagram.com/tarzan___official

Нагадаємо, що Наташа Корольова пробачила своєму чоловікові Тарзану зраду, в якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все із чистого аркуша. Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила у сімейній драмі Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв, що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

Хто із зірок живе з тещею – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Наташа Корольова з мамою влаштувала танці на яхті.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися