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19-летний сын Наташи Королевой засветил обручальное кольцо (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 июня, 08:44
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Мама Наташи Королевой опубликовала у себя в Instagram видео, на котором подписчики разглядели на руке Архипа обручальное кольцо
Сын Наташи Королевой спровоцировал слухи о своей свадьбе
Сын Наташи Королевой спровоцировал слухи о своей свадьбе / Фото: instagram.com/koroleva__star

Поклонники Наташи Королевой следят не только за личной жизнью певицы, но и за делами сердечными сына артистка Архипа. Пока одни подписчики в Instagram оценивали на новом видео Архипа вокальные данные, другие обратили внимание на обручальное кольцо на руке сына певицы Наташи Королевой.

Поводом для обсуждений стало видео, которое появилось в Instagram Людмилы Порывай – мамы певицы. На опубликованных кадрах сын Королевой исполняет песню и танцует. Он не стесняется камеры, активно двигается и в какой-то момент приближается к объективу, демонстрируя на правой руке обручальное кольцо.

Тот самый кадр, который спровоцировал слухи.

Напомним, в феврале стало известно, что сын Наташи Королевой и Тарзана Архип сделал предложение своей девушке Мелиссе Фокс.

Сын Наташи Королевой Архип и его девушка
Сын Наташи Королевой Архип и его девушка / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Тогда певица опровергла слухи о скорой свадьбе сына.

"Архип – привлекательный молодой человек, а потому в его жизни будет еще не одна "фейковая" церемония. "Будем отмечать!" – прокомментировала звездная мама.

Тарзан поддержал жену и заявил, что Архипу не стоит торопиться. По мнению отца, сын еще слишком молод и ему нужно набраться жизненного опыта. Также он думает, что у наследника будет еще не одна девушка.

Какие таланты у детей звезд – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что известно об избраннице сына Королевой и Тарзана.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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