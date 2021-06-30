19-летний сын Наташи Королевой засветил обручальное кольцо (фото)

Мама Наташи Королевой опубликовала у себя в Instagram видео, на котором подписчики разглядели на руке Архипа обручальное кольцо

Сын Наташи Королевой спровоцировал слухи о своей свадьбе / Фото: instagram.com/koroleva__star

Поклонники Наташи Королевой следят не только за личной жизнью певицы, но и за делами сердечными сына артистка Архипа. Пока одни подписчики в Instagram оценивали на новом видео Архипа вокальные данные, другие обратили внимание на обручальное кольцо на руке сына певицы Наташи Королевой.

Поводом для обсуждений стало видео, которое появилось в Instagram Людмилы Порывай – мамы певицы. На опубликованных кадрах сын Королевой исполняет песню и танцует. Он не стесняется камеры, активно двигается и в какой-то момент приближается к объективу, демонстрируя на правой руке обручальное кольцо.

Тот самый кадр, который спровоцировал слухи.

Напомним, в феврале стало известно, что сын Наташи Королевой и Тарзана Архип сделал предложение своей девушке Мелиссе Фокс.

Сын Наташи Королевой Архип и его девушка / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Тогда певица опровергла слухи о скорой свадьбе сына.

"Архип – привлекательный молодой человек, а потому в его жизни будет еще не одна "фейковая" церемония. "Будем отмечать!" – прокомментировала звездная мама.

Тарзан поддержал жену и заявил, что Архипу не стоит торопиться. По мнению отца, сын еще слишком молод и ему нужно набраться жизненного опыта. Также он думает, что у наследника будет еще не одна девушка.

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