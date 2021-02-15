Шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на новому відео з сином: "Хто ця молода дівчина?"
Співачка постала в незвичному для себе вигляді
Зараз Алла Пугачова рідко з'являється на публіці, вона займається вихованням своїх двійнят – Гаррі і Лізи . У себе на сторінці в Instagram співачка вирішила опублікувати відео з сином і похвалитися його музичними здобутками.
На відео Примадонна разом з сином Гаррі займаються музикою. Вони виконали імпровізацію в чотири руки.
"Свобода творчості", – підписала відео Алла Пугачова.
Але шанувальники оцінили не тільки гру на фортепіано сина Пугачової і Галкіна, а й зовнішній вигляд співачки. На відео співачка з'явилася в чорій мінісукні, а волосся співачка зібрала в недбалий хвіст. Багато відзначили, що артистка не виглядає на свій вік.
"Алла Борисівна тут як дівчинка", "Я думала це сидить дівчина років 30", "Діти і Макс це еліксир молодості і молодильні яблучка для Алли", "Хто ця молода дівчина? Просто не впізнати ", – написали підписники.
Раніше в Мережі з'явилося відео , на якому дочка Алли Пугачової виконує хіт мами "Миллион алых роз".
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